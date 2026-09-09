'Cuando zarpa el amor' sonará en Zaragoza, Camela actuará en las Fiestas del Pilar: cómo comprar las entradas

Poco a poco, a falta de que se presenten oficialmente las Fiestas del Pilar (será el próximo 23 de septiembre), se va desvelando más programación, también lo musical. Una vez el Espacio Zity ya ha confirmado todos los conciertos grandes de su carpa de Valdespartera, el pabellón Príncipe Felipe ha sumado un artista más a su calendario en octubre que se suma a los ya anunciandos de La Oreja de Van Gogh () y 10 de octubre) y Sergio Dalma (11 de octubre).

El 12 de octubre, el día del Pilar, regresará a un escenario importante de Zaragoza uno de los dúos históricos de la música en España, Camela. La popularidad del grupo, cimentada en un repertorio que desde sus inicios conectó con un público amplio y diverso, lo ha convertido en uno de los fenómenos más auténticos y transversales de la música española que año tras año sigue congregando a miles de fans en todas sus actuaciones. En este concierto, además, presentarán su nuevo trabajo discográfico, 'Tu mirada', junto a los temas más emblemáticos de una trayectoria que forma parte de la historia de la música española.

Una retahíla de 'hits'

Camela mantiene intacto su tirón después de más de 30 años de trayectoria. Dioni Martín y Ángeles Muñoz han convertido su mezcla de tecno-rumba, pop y melodía popular en un sello propio, reconocible desde los primeros acordes. En sus conciertos no suelen faltar canciones como ‘Cuando zarpa el amor’, ‘Lágrimas de amor’, ‘Sueño contigo’ o ‘Nunca debí enamorarme’, himnos que forman parte de la memoria sentimental de miles de seguidores.

El grupo ha actuado en los últimos años en distintos puntos de la comunidad desde la propia Zaragoza hasta Huesca, Jaca, Ayerbe, Calatayud, Ejea de los Caballeros o Teruel. Sus conciertos suelen reunir a varias generaciones: quienes crecieron con sus primeros casetes en los años 90, quienes los descubrieron después como fenómeno de nostalgia y quienes siguen viendo en sus canciones una fórmula directa, reconocible y festiva.

Cómo comprar las entradas

Con más de nueve millones de discos vendidos de todos sus álbumes, cintas y recopilatorios, a lo largo de su carrera, Camela ha sufrido cierto ostracismo por parte de la industria musical en general. A pesar de ello, desde sus comienzos, numerosos agentes del sector se percataron del enorme potencial de este estilo musical, que no dependía en gran medida de radiofórmulas ni cuantiosas inversiones en campañas de márketing.

Durante los primeros años tras su consolidación, empezaron a surgir solistas y grupos de características similares a los promotores, algunos de los cuales lograron una admirable repercusión en el volumen de ventas y actuaciones. Pasado un tiempo, la mayoría de estos proyectos, respaldados por editoriales tradicionales, no consiguieron sobrevivir a la crisis de la piratería y, sin embargo, Camela sigue teniendo un gran tirón entre el público.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de la web y cajeros de Ibercaja a un precio de 33 euros para todas las zonas del pabellón Príncipe Felipe.