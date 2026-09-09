'Dune: Parte Tres' roza el lleno en IMAX en solo una hora de preventa

La expectación por 'Dune: Parte Tres' ya se está haciendo notar en Zaragoza. Cines Palafox ha abierto este miércoles a las 12.00 horas la preventa para el preestreno IMAX del próximo 15 de diciembre y la respuesta del público ha sido inmediata.

En apenas una hora, el pase está a punto de colgar el cartel de "entradas agotadas", un resultado especialmente significativo teniendo en cuenta que todavía faltan más de tres meses para el estreno de la película.

La respuesta confirma la auténtica fiebre por 'Dune' en IMAX que se está viviendo en Cines Palafox, donde el formato se ha convertido en uno de los grandes reclamos para los espectadores que buscan disfrutar de los grandes acontecimientos cinematográficos en las mejores condiciones de imagen y sonido.

El preestreno del 15 de diciembre permitirá al público zaragozano adelantarse al estreno de la película y verla en la sala IMAX de Cines Palafox. Para el inicio de la preventa se había habilitado un único pase, cuyas localidades han volado durante los primeros minutos de venta.

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La extraordinaria acogida llega además después del éxito de 'La Odisea' en IMAX, reforzando una tendencia cada vez más clara: existe un público dispuesto a convertir determinados estrenos en auténticos acontecimientos y que elige específicamente el formato IMAX para vivirlos.