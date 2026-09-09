'Dune: Parte Tres' roza el lleno en IMAX en solo una hora de preventa
A más de tres meses de su estreno, el preestreno del 15 de diciembre en Cines Palafox en IMAX, está a punto de agotar todas sus localidades apenas una hora después de salir a la venta.
El Periódico de Aragón
La expectación por 'Dune: Parte Tres' ya se está haciendo notar en Zaragoza. Cines Palafox ha abierto este miércoles a las 12.00 horas la preventa para el preestreno IMAX del próximo 15 de diciembre y la respuesta del público ha sido inmediata.
En apenas una hora, el pase está a punto de colgar el cartel de "entradas agotadas", un resultado especialmente significativo teniendo en cuenta que todavía faltan más de tres meses para el estreno de la película.
La respuesta confirma la auténtica fiebre por 'Dune' en IMAX que se está viviendo en Cines Palafox, donde el formato se ha convertido en uno de los grandes reclamos para los espectadores que buscan disfrutar de los grandes acontecimientos cinematográficos en las mejores condiciones de imagen y sonido.
El preestreno del 15 de diciembre permitirá al público zaragozano adelantarse al estreno de la película y verla en la sala IMAX de Cines Palafox. Para el inicio de la preventa se había habilitado un único pase, cuyas localidades han volado durante los primeros minutos de venta.
La extraordinaria acogida llega además después del éxito de 'La Odisea' en IMAX, reforzando una tendencia cada vez más clara: existe un público dispuesto a convertir determinados estrenos en auténticos acontecimientos y que elige específicamente el formato IMAX para vivirlos.
- El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
- El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses
- Un ‘jefazo’ del Ibex 35 viaja a Botorrita para explicar su centro de datos en una tensa reunión con los vecinos
- Un conocido bar del centro de Zaragoza cierra de forma indefinida: 'Sentimos mucho las molestias
- Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»
- Natalia Chueca anuncia el destinatario de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares
- NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino
- Una conocida cafetería abre su tercer local en una de las arterias más concurridas de Zaragoza