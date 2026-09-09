El Inverfest Zaragoza anuncia ocho nuevos conciertos y ya alcanza los 20: esta es la programación completa

eL Inverfest Zaragoza ha anunciado ocho nuevos conciertos para su tercera edición en la capital aragonesa. Funambulista, Standstill, Pancho Varona, Cariño, Tu Otra Bonita, Carlangas, Carlos Sadness y Drugos se incorporan a una programación que este próximo invierno superará las 40 actuaciones.

Entre las nuevas confirmaciones se encuentra Funambulista, que actuará el 22 de enero en el Teatro de las Esquinas. Diego Cantero presentará '180º', un espectáculo renovado en el que reunirá las canciones de su nueva etapa con algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria. El mismo recinto recibirá también, el 13 de febrero, a Standstill. La banda barcelonesa regresa con 'Vida y obra de un titiritero', su primer álbum de estudio en trece años, tras su disolución en 2015 y su vuelta a los escenarios entre 2024 y 2025. El proyecto combina un nuevo disco con una novela gráfica coescrita por su líder, Enric Montefusco, y el dibujante Oriol Garcia Quera.

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogerá el 15 de enero el concierto de Pancho Varona, que presentará 'Sospechas', el disco que publicará este otoño, 31 años después de su primer trabajo en solitario. Las nuevas composiciones convivirán con canciones de su trayectoria y con algunos de los temas que escribió junto a Joaquín Sabina, como 'Contigo', 'Y sin embargo' o 'La del pirata cojo'.

Cariño, Tu Otra bonita y Carlos Sadness

La programación de la Oasis incorporará cuatro nuevas actuaciones. Cariño abrirá estas novedades el 15 de enero con una nueva etapa artística vinculada a 'Pop! Magic! Tragedy!', su próximo álbum, grabado en Abbey Road junto a Pete Robertson. Tras casi una década de trayectoria y tres discos, Alicia y Paola se han consolidado como una de las formaciones más reconocibles del pop nacional.

El 5 de febrero será el turno de Tu Otra Bonita, banda madrileña que combina rock, pop y flamenco y que afronta una etapa con un sonido más eléctrico, sin abandonar la identidad que ha definido su carrera. Una semana después, el 12 de febrero, actuará Carlangas, excantante de Novedades Carminha y una de las figuras destacadas de la escena alternativa estatal, que presentará en Zaragoza su nuevo disco en solitario.

También pasará por la Oasis Carlos Sadness, que actuará el 19 de febrero. El artista, uno de los nombres consolidados del indie pop español, abre un nuevo rumbo musical después de 'Realismo Mágico', su quinto álbum, nominado al Latin Grammy en 2024. Su nueva etapa ha comenzado con canciones como 'La Vida Perfecta' y 'Arenal Sound', esta última junto a Alizzz.

Las nuevas incorporaciones se completan con Drugos, que actuará el 9 de enero en la sala López. Formada en Gijón y afincada en Madrid, la banda presenta en 2026 "Haz ruido mientras puedas", un trabajo de rock cercano, directo y generacional con el que continúa afianzando su presencia dentro de la nueva escena nacional.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles desde mañana jueves, 10 de septiembre, a las 12.00 horas a través de la página web de Inverfest.