El Festival de los Castillos reúne a 18.000 espectadores y consolida el patrimonio aragonés como escenario para la creación contemporánea

El Festival de los Castillos de Aragón cierra su novena edición con 18.000 espectadores y consolida una propuesta cultural que tiene en el patrimonio fortificado uno de sus principales escenarios. Durante el verano, el festival ha llevado 34 espectáculos a 11 localidades aragonesas, con un 85 % de programación aragonesa, en una edición marcada además por la apuesta por los jóvenes creadores, la creación contemporánea y la descentralización cultural.

Desde su nacimiento en 2017, el Festival de los Castillos plantea una manera diferente de acercarse al patrimonio: convertir fortalezas, castillos y espacios históricos en escenarios vivos, capaces de acoger propuestas artísticas contemporáneas y generar nuevas experiencias en torno a edificios vinculados a la historia de cada municipio. Una fórmula que permite acercar la cultura a entornos rurales y, al mismo tiempo, contribuir a dar visibilidad a un patrimonio que forma parte de la identidad de Aragón.

“Nuestros escenarios ya son por sí solos, vacíos, un atractivo y tienen algo mágico”, explican Toño Monzón y Mario Ronsano, directores del Festival de los Castillos. “Lo que hacemos es sumarles una programación artística que permita descubrirlos de otra manera y generar una relación diferente entre el público, los artistas y estos espacios”.

El festival ha recorrido este verano distintos municipios y espacios patrimoniales de Aragón, llevando una programación diversa de teatro, danza, circo, música, humor, magia y performance. El circuito pasó por Novallas, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Lituénigo y Albalate del Arzobispo, con propuestas de artistas y compañías como Miguel Ángel Berna, Pilar Almalé, Jordi Merca, Manuel Tejera, Tonky Blues Band, Suerte Quintero, Teatro Indigesto o Millán Salcedo, entre otros.

Castillos y otros espacios patrimoniales se han convertido en escenarios de las diferentes actividades, reforzando la conexión del festival con el territorio. Entre los momentos destacados se encuentra la velada musical celebrada en el Castillo de Pradas, en San Agustín, coincidiendo con el eclipse, así como la incorporación de Lituénigo al circuito y la programación desarrollada en Mesones de Isuela, que combinó propuestas artísticas en el municipio y su castillo.

La última parada ha sido Fraga, donde Lo Castell ha acogido este fin de semana las propuestas de Led Silhouette, Luis Fercán, Victoria P. Miranda, Carmen París y Los Números Imaginarios. Con esta programación, el festival ha completado un recorrido de 11 localidades y 34 espectáculos, cerrando una edición que ha mantenido una presencia mayoritaria de artistas y creadores aragoneses.

La apuesta por el talento de Aragón ha sido precisamente uno de los ejes de esta novena edición. El 85 % de la programación ha estado protagonizada por artistas, compañías y proyectos aragoneses, junto a propuestas procedentes de otros puntos de España. Esta combinación ha permitido compartir escenario entre creadores emergentes y artistas con una trayectoria consolidada, generando un espacio de encuentro para distintas generaciones y lenguajes escénicos. “El festival quiere ser también una ventana para quienes están creando ahora en Aragón”, señalan Toño Monzón y Mario Ronsano. “Tenemos muchísimo talento y propuestas contemporáneas muy interesantes, y creemos que los castillos pueden ser un contexto perfecto para que esos trabajos encuentren nuevos públicos”.

La creación contemporánea ha tenido un peso especial en la programación, con propuestas que han abordado cuestiones sociales y culturales desde lenguajes muy diferentes: danza, teatro participativo, performance, circo, instalaciones, música, humor o narración oral. El resultado es un festival que no busca únicamente recuperar el patrimonio, sino activarlo desde el presente y ponerlo en diálogo con las formas de creación actuales.

Los 18.000 espectadores alcanzados durante esta edición consolidan además la capacidad del proyecto para generar actividad cultural más allá de los grandes núcleos urbanos. El festival contribuye así a ampliar la oferta cultural de los municipios participantes y a generar nuevos motivos para acercarse a localidades que cuentan con un importante patrimonio histórico-arquitectónico.

El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.

Sobre el festival

El Festival de los Castillos de Aragón nació en 2017 con la vocación de articular una red cultural en torno al patrimonio fortificado aragonés. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta escénica itinerante que utiliza castillos y espacios emblemáticos como escenarios singulares, activando estos enclaves desde la cultura contemporánea y favoreciendo el acceso a la programación artística en entornos rurales.

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El festival refuerza así su papel como herramienta de dinamización cultural, social y económica del territorio, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.