El Festival de Música Vocal Saulus encara su séptima edición con Teruel como nuevo escenario

Lo más elemental de las canciones que hoy ocupan los primeros puestos de las listas es la producción. Y eso genera debates interminables. El caso es que, guste más o guste menos, hoy prima un ritmo pegadizo frente a una voz prodigiosa. Los números, desde luego, apuntan en esa dirección. Pero hay quienes buscan darle la vuelta a ese orden. Quitar capas en lugar de añadirlas. Prescindir de todo aquello que una persona no pueda generar por sí sola y volver al origen más primitivo de la canción: la voz humana. Desnuda, pura, sin artificios. Eso es justo lo que persigue, un año más, el Festival Saulus, que celebrará su séptima edición del 18 de septiembre al 10 de noviembre.

Para sus directores artísticos, Elena Ruiz-Ortega y Jorge Apodaca, la música vocal no es solo una demostración de talento, sino también una "habilidad precisa que permite a la voz llegar a donde no llegaría sin un amplificador". Esa fue, en buena medida, la idea con la que Tetraphilla Ensemble puso en marcha el festival en 2021: defender el valor de este tipo de propuestas y abrirles un espacio dentro de la programación cultural de la ciudad. Seis ediciones después, Saulus se ha hecho con ese hueco y se ha convertido en una cita de referencia para los amantes de la música vocal en Zaragoza.

Pero este año han decidido dar un paso más. Por primera vez, el ciclo lleva su programa fuera de la capital aragonesa. Y lo hará desde el principio: el concierto inaugural de esta edición tendrá lugar en la iglesia de San Pedro de Teruel. "Es la primera ciudad que acoge el festival fuera de Zaragoza. Gracias a la Fundación Amantes de Teruel vamos a poder iniciar allí la programación y esperamos que tenga continuidad en futuras ediciones. Además, el lugar es maravilloso, con un techo que simula un cielo estrellado", apunta Apodaca.

La salida de Zaragoza no será la única primicia de esta edición. En esta ocasión, la muestra también llevará a cabo "un pequeño guiño a un elemento identitario aragonés como es el estilo mudéjar", explica el director. Lo hará a través del concierto de Saulus Ensemble, grupo residente del festival, que jugará a imaginar cómo habría sonado una música mudéjar: "Como tal no existe, pero en aquella época había distintas comunidades, sefardíes, árabes y cristianas, cada una con su propia tradición musical y, al mismo tiempo, coexistiendo en equilibrio. Nos parecía muy interesante mostrar no solo la música, sino también la vida que había detrás de las obras".

Programación

Con las novedades sobre la mesa, será el viernes 18 de septiembre cuando empiece a sonar la música. La primera cita, como ya se ha adelantado, será a las 20.30 horas en la iglesia de San Pedro de Teruel y correrá a cargo de Tetraphilla Ensemble, grupo promotor del festival. Bajo el título de 'Ensueños', el programa recorrerá "diferentes maneras de como la música tradicional se ha acercado a ese vínculo tan íntimo de las madres con los hijos", afirma Ruiz-Ortega.

Sin salir de ese primer fin de semana, el domingo 20 de septiembre será el turno de Saulus Ensemble, que llevará 'Mudéjar' a la iglesia de San Pablo de Zaragoza a las 19.00 horas. Y la elección no es casual: este año se cumplen 25 años desde que la arquitectura mudéjar de Aragón fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Habrá que esperar algo más de un mes para la siguiente cita. El ciclo regresará el miércoles 28 de octubre, a las 19.30 horas, en la sede central de Caja Rural de Aragón, con la actuación del coro infantil indonesio Saint Angela Choir. Una formación que, según Ruiz-Ortega, "se caracteriza por llevar mucha música tradicional oriental, que suele acompañar con bailes y vestuario. Es realmente digno de ver".

Tan solo dos días después, el viernes 30 de octubre, la programación continuará con Sofia Vokalensemble, una de las formaciones corales suecas de mayor renombre internacional. El coro actuará a las 19.00 horas, también en Caja Rural de Aragón, con un programa en el que destaca 'Kanon Pokajanen', de Arvo Pärt: "Es una obra complicadísima. Es a capela, en ruso y, además, dura una hora y media. Mantenerte todo ese tiempo cantando con una afinación absoluta es realmente difícil. Solo en componerla, Arvo Pärt tardó dos años".

Con noviembre, el festival entrará en su recta final. El lunes 2, a las 17.30 horas, la iglesia de San Pablo recibirá a la Academia ArteSonando. El cierre llegará el martes 10 en Caja Rural de Aragón de la mano de los argentinos Jonatan Alvarado y Ariel Abramovich, que presentarán su trabajo en torno al 'Cancionero de Huehuetenango'. Antes del concierto, a las 19.30 horas, ambos ofrecerán una charla divulgativa sobre la investigación que realizaron para armar el programa.

Entre una fecha y otra, Saulus recuperará los días 24 y 25 de octubre una de sus ya tradiciones: El Refectorio. Este año, el encuentro girará en torno al Canto y la Percusión Ibérica con un taller dirigido por Isabel Martín, intérprete, docente e investigadora especializada en canto y percusión tradicional.

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Y, con todo ello, el festival aragonés volverá a recorrer durante casi dos meses repertorios, épocas y tradiciones muy distintas con una misma idea de fondo: comprobar hasta dónde puede llegar la voz cuando no necesita nada más.