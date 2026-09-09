Arbolé crea un espacio en San Mateo de Gállego en una temporada en la que la compañía estrenará una nueva obra de Pelegrín y prepara otra dedicada a Goya

Como ya es tradición, 'Los tres cerditos' inauguraron el pasado domingo la nueva temporada del Teatro Arbolé, la 38º desde su inicio en la sala del Actur y la 19º desde que en 2008 se trasladase a su sede del Parque del Agua, para dar paso a una completa programación para todos los públicos en un curso lleno de novedades. De ellas hay que destacar la creación del Espacio Arbolé en San Mateo de Gállego y el estreno de dos nuevas producciones a cargo de la compañía, una este mismo año, 'La leyenda de la montaña encantada', protagonizada por Pelegrín, y la otra en 2027 dedicada a Goya y con texto de Fernando Lalana y dirección de Iñaqui Juárez.

El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego y el Teatro Arbolé han creado el Espacio Arbolé San Mateo, un nuevo proyecto que nace con el objetivo de convertir el Espacio Cultural Eusebio Alegre (ECEA) de San Mateo de Gállego en una sede estable donde disfrutar de espectáculos de calidad para el público infantil y familiar, fomentando el acceso a la cultura y el encuentro alrededor de las artes escénicas. Este Espacio ofrecerá una función al mes para el público familiar durante todo el año, programada por el Teatro Arbolé, en la que se podrán disfrutar de las obras de las mejores compañías nacionales e internacionales.

Dos importantes producciones de Arbolé

El Teatro Arbolé, la compañía titular de la sala del Parque del Agua de Zaragoza que tiene el mismo nombre, cumple este año su 47 aniversario y sigue creciendo en ilusión y proyectos como la fábrica de sueños que es, en la que no cesan de surgir nuevas producciones. Este otoño estrenará 'La leyenda de la montaña encantada', una obra para títeres de guante al modo tradicional cuyo protagonista es Pelegrín, personaje que acompaña a esta compañía desde 1983. El 24 de abril de 1983 se estrenaba en Tauste la primera obra protagonizada por Pelegrín. Desde entonces, este estrafalario y farsante “caballero andante” ha cabalgado en más de 6.700 funciones, ha protagonizado 19 espectáculos de la compañía y ha participado en otros 6. Actualmente, Pelegrín cabalga por Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Cuba… de la mano de compañías de titiriteros de esos países que han usado, o reinterpretado, el personaje. En este 2026, 43 años después, Arbolé le rinde un homenaje y le dedica esta nueva obra.

Además, Arbolé ha creado un cabezudo de Pelegrín que se presentará en las fiestas del Pilar como comparsa de la compañía y del teatro ambulante. La otra producción que prepara el Teatro Arbolé está dedicada a Goya y se estrenará en 2027 con texto del célebre escritor aragonés Fernando Lalana y dirección de Iñaqui Juárez.

Programación en el Teatro Arbolé

Además, este jueves comienza el XIII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que se celebra del 11 al 13 de septiembre, y que pretende dar a conocer el teatro que se realiza en Iberoamérica para el público infantil y familiar, con toda su tradición y vanguardia, y consolidar los lazos entre Zaragoza, Arbolé, y el continente hermano. Actuarán tres compañías: Kunu’u Títeres (Paraguay), Los Pintores (Cuba) y Compañía Ana Santa Cruz (Perú), que pondrán en escena seis funciones. Todas las representaciones serán gratuitas, cinco tendrán lugar en Arbolé, en el exterior de la puerta del teatro, y una en Hospital Infantil del Miguel Servet.

Como también es tradición, ya son 30 años actuando en las fiestas del Pilar, Arbolé llevará su Barraca de los Títeres a la calle Moret (junto a la plaza de los Sitios), del 9 al 18 de octubre en las Fiestas del Pilar, con varios pases al día. Se celebrarán 50 funciones con un amplio repertorio: 16 espectáculos a cargo de 5 titiriteros que recrearán las aventuras de Pelegrín y representarán célebres obras de Arbolé basadas en los cuentos clásicos.

Contará con una programación muy variada para público juvenil y adulto, desde el espectáculo de títeres 'Saeta' de Javier Aranda, íntimo y virtuoso en el que realiza un homenaje al teatro en sus diferentes formas; al humor irreverente y provocador de Ignatius Farray, que fusiona lo absurdo con la reflexión filosófica. También actuará la compañía de Yolanda Blanco con “Blanco y en botella”, una comedia con música en directo que juega con el público.

Noviembre continuará con la programación de los fines de semana en la que se dan cita las mejores compañías nacionales para público infantil y familiar y que tanto distinguen a Arbolé por la singularidad, calidad y el rigor de estas producciones. Diciembre se abrirá con el III Festival Magia Potagia en Familia (coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada) y se cerrará con el XXV Festival ‘Una Navidad de Cuento’.

Campañas de audiencia escolares y escuela

El Teatro Arbolé cumple cada temporada con sus objetivos iniciales de ser una casa escénica para la infancia y un espacio con un ocio inteligente para toda la familia. Por ello concede tanta importancia a la programación para público infantil, tanto los fines de semana, como en las campañas de audiencias escolares y en la enseñanza y divulgación teatral y de creación de nuevos públicos. Por ello, un curso más, y ya van 35, Teatro Arbolé celebrará las Campañas de Audiencias Escolares, dirigidas a infantil, primaria y secundaria, con visita al teatro y puesta en escena de obras del repertorio de Arbolé. Dentro de estas campañas escolares se incluye el programa de Acceso Universal de la Infancia al Teatro que, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, facilita cada curso la inclusión de más de 2.000 escolares de bajos recursos a las campañas de forma gratuita.

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La Escuela de Teatro, que tantas satisfacciones le da a Arbolé, comenzará un nuevo curso en octubre (plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre), una escuela para niños de iniciación al juego dramático que lleva 17 años de formación y que cada curso acoge a alrededor de 100 alumnos de 6 a 18 años. Una Escuela que, gracias al apoyo de las familias a lo largo de estos años, se ha convertido en un referente en nuestra ciudad del teatro realizado por y para niños.