RdeRumba (saca un nuevo disco, 'Placer'): "Hacer canciones guapas es un gran esfuerzo, esto no es una fábrica de churros"

Han pasado ya seis años desde que RdeRumba y Carlos Porcel sorprendieran con su disco 'Funk Experience', y ambos vuelven a la carga con una nueva dimensión del proyecto traducida en 'Placer', el disco que se publica este viernes con un propósito claro. "En tiempos tan locos, crispados, incluso desquiciados, con este disco decimos vamos a sentarnos un poco y tener un poco de tranquilidad, ya sea con música de baile o algo más tranquila, para un rato más placentero y disfrutón", explica RdeRumba sobre el concepto que atraviesa este segundo trabajo del Funk Experience, proyecto que tiene en común con el músico alicantino.

Ambos, además, explica el DJ y productor de Violadores del Verso, han querido trabajar "en el concepto de limpieza y en el de menos es más. Hace dos años ya se lo dije a Porcel, 'no hay que complicarse tanto, hay que hacer canciones guapas y la canción es la que manda'", explica RdeRumba en comparación con el primer disco que publicaron juntos: "En aquel disco tenía muchas ideas y conceptos, pero ahora quería hacer algo más 'sencillo', que en el fondo siempre es mucho más complicado", asegura antes de expresar un deseo: "Espero haberlo logrado".

Colaboraciones de altura

'Placer' también tiene mucho del tiempo en el que se ha creado, "nosotros venimos del álbum, pero ya se nota, también en el Hate, por ejemplo, que vamos a discos más cortos, los tiempos cambian y ahora se publica más", dice antes de advertir: "Hacer canciones guapas es un gran esfuerzo, esto no es una fabrica de churros, yo para sacar una canción primero tengo que reflexionar, mezclar bien... Cuesta hacer las cosas. Por eso, creo que están guapas las canciones que hemos sacado. Igual hecho en falta más baile, porque al final me ha salido demasiado reflexivo, más tranqui, pero es lo que me pedía".

En 'Placer' hay colaboraciones muy diversas (ninguna de Violadores del Verso, "no pasa nada, ya estoy yo en sus discos", dice con naturalidad), la de Nina de Juan de Morgan en 'Tú también', la de Klau Gandía en 'Besos reales', Space Surimi en 'Fanki Ritmo', Sholo Truth en 'Ponen funk' y Escandaloso Xpósito en 'Brindan'.

Colaboraciones que han salido de manera natural, aunque diferente: "A Nina la conocí en Mallorca con la gira de 'El círculo', de Kase.O, los he ido viendo siempre que venían por aquí, me cae bien y me gusta su voz así que se lo propuse y ha quedado una cosa suave, de susurros, es una máquina. Podríamos hacer algo más de soul explosivo pero yo quería esto", revela.

RdeRumba y Carlos Porcel vuelven a colaborar en este nuevo disco de Funk Experience. / Pablo Cortés

La canción con Space Surimi ('Fanki Ritmo') está llena de referencias a Zaragoza: "Tenía un ritmo al que le pegaba rapear algo de vieja escuela y se curraron un tema. Son muy friquis de la época de las maquetas y en la canción hay varios homenajes a la ciudad, a Presión, a 'Fiesta científica'... La gente de Zaragoza va a flipar".

'Besos reales', por su parte, es una canción que estaba grabada originalmente con la voz de Carlos Porcel, pero RdeRumba empezó a darle vueltas a la canción y decidió probar con Klau Gandía: "Tenía ese rollo de ligoteo de conocer a una chica y pensé que igual molaba más con voz de mujer, lo probamos y quedaba guapo", afirma.

Controlar el ego

"Es lo que te digo", insiste RdeRumba a raíz de la anécdota con Klaus Gandía, "hay que intentar aguantarse los egos y pensar en la canción. Son las que mandan. A mí me ha pasado tener una idea y que me venga Procel y me diga prueba esto y yo 'no, no, eso no va a ser'. Y después, probarlo y decir 'hostia, está más guapa así' y tragármelo. Me gusta que pasen estas cosas e intentar aguantar los egos. La gente busca mucho la adoración y el mito, pero también es normal, a todos nos gustan que nos quieran pero hay que saber controlarlo porque vives más feliz", asegura.

Ahora, una vez que se lance el disco este viernes, RdeRumba tiene más trabajo por delante de cara a las presentaciones del mismo: "Hay que hacer toda la preproducción que es como hacer un segundo disco porque esta movida no es como el rap. Quiero ir con una banda que con Porcel y yo seremos cinco", confiesa. De momento, el DJ zaragozano tiene previsto realizar conciertos de presentación de este disco en Zaragoza, Alicante, Madrid y Barcelona. "Y si va bien pues iremos donde podamos... aunque una gira al uso no creo que haga".