Santiago Roncagliolo (presenta 'El pastor y los lobos' en Zaragoza): "Creo en la democracia, pero los líderes de la democracia están encantados de hacer guerras y bombardear niños"

Santiago Roncagliolo desvela en 'El pastor y los lobos' (se presenta este miércoles en Cálamo, a las 19.00 horas) la historia secreta tras la elección de un Papa muy diferente a los anteriores. Mientras lo hace, reencuentra su propia historia como miembro de una familia destruida. Y nos ayuda a comprender cómo la fe sirve para enfrentar el sufrimiento, sanar el dolor y luchar contra el mal.

El libro (publicado por Seix Barral) empieza con un episodio muy polémico del Papado de Francisco, que fue su visita a Chile en 2018 y, a continuación, narra la proclamación de León XIV, ¿fue en Chile dónde empezó Prevost a ser Papa?

Francisco no se había dado cuenta de la dimensión de los abusos sexuales y de la dimensión de la indignación de la gente porque su iglesia fuese un lugar donde abusaban de niños y luego se encubría a esos abusadores. Hizo un viaje a Chile en que las protestas fueron gigantescas, la gente desertó de sus actos, pusieron bombas en iglesias y eso tuvo una cobertura mundial. Fue el momento en que abrió los ojos a la dimensión del problema y cambió de rumbo. Y esto era en Chile, pero justo en el país al lado, que es Perú, había un caso similar de abusos sexuales a punto de explotar. Y él envió a su hombre de confianza, que ya era el obispo Robert Prevost. Y a partir de aquí, Prevost se empezó a convertir en el gestor del lado oscuro de la Iglesia, era el hombre de Asuntos Internos. Tenía que enfrentarse a los pecados de la institución, abusos sexuales, pero también delitos financieros, e incluso asesinatos. Y en la Iglesia hay mucha oscuridad. Eso es lo que hizo que Francisco pensase en él porque era capaz de resolver todas estas cosas sin escándalos, sin guerras. Una de las cosas que le había costado a Benedicto XVI el papado, es porque él no podía cambiar esas cosas; y sin querer, él había contribuido a crearlas. Francisco lo intenta, pero la Iglesia está al borde de un cisma en los últimos años de su Papado con unas guerras internas gigantes. Y este obispo puede gestionar esas cosas sin guerras y sin que tiemblen los cimientos de de las catedrales. Es cuando Francisco piensa, 'este tiene que ser el sucesor'

Sin embargo, los líderes suelen tener otro perfil, ¿no fue extraña la elección?

Francisco también se da cuenta de que uno de sus problemas es que se le va la lengua mucho. Esto es algo que me dicen, él hace una autocrítica, algo que no suelen hacer los políticos, pero él está pensando en su legado y en la historia, y entonces una de las cosas que piensa es que uno de los grandes problemas que ha tenido, las razones por las que está todo patas arriba y al borde de un sismo, es porque él no conocía la curia vaticana cuando llega. Él llega directo de Buenos Aires y es un mundo muy particular, con mucha intriga en el que no termina de encajar, entonces lleva a Prevost a la curia, al dicasterio de los obispos, para que entienda cómo funciona la Santa Sede. Y otra cosa que se autocritica Francisco es que se da cuenta de que él abre la boca y se montan unos titulares gigantescos, incluso que él no quería, o sea, hay más titular que cambios reales está haciendo y estos titulares le traen unos grandes problemas, dolores de cabeza y peleas. Ahí se da cuenta que el siguiente tiene que ser más prudente, más discreto y más silencioso.

Cuando empieza a sonar el nombre de Prevost surge una acusación de que él tapó un caso de abusos, ¿cree que es cierto?

Para mí, era muy fascinante la narración de este caso de encubrimiento, porque ya de manera personal a mí este libro me pilla en un momento en que creo en muy pocas cosas, por no decir en nada, enciendo la tele y hay un señor de un lado gritándose con otro del otro, ya sé lo que van a decir antes de que lo digan, o sea que la verdad es irrelevante. Creo en la democracia, pero los líderes de la democracia están encantados de hacer guerras, invasiones, bombardeos de niños, persecuciones de gente por su color de piel, o sea, me pilla en un momento tan escéptico y que es tan tentador ser un cínico que cuando empiezo a escribir de este hombre y de los misioneros y de su vida de servicio, de verdad quiero creer, tengo muchas ganas de creer. Y aparece este posible encubrimiento, los críticos del Papa dicen que él encubrió a un abusador sexual cuando le convino, y los amigos del Papa dicen que ese acusado está fuera de la Iglesia. Mi sensación es que él es un hombre bueno y que el bien existe, pero no es como en las pelis de superhéroes, o sea, sí puedes decidir hacer el bien y tomar la decisión en conciencia moral, pero que haya víctimas inocentes también, porque somos humanos, nada de lo que hacemos es perfecto.

Decía que con Francisco se estuvo muy cerca del cisma, ¿León XIV ha calmado la situación? Porque no deja de ser un legado de Francisco.

Es un político florentino también, entonces es capaz de hacer cosas como lo que hizo en el Dicasterio de las Comunicaciones, pone a una mujer laica por primera vez en la historia, pero es ultraconservadora, él hace muchos equilibrios, muchos encajes de bolillos políticos, y los enemigos más altisonantes de Francisco están desactivados, por lo menos no son críticos con él. Y la idea con su elección no es que gane el bando de Francisco, sino que se acabe esa guerra, porque como ocurrió en el caso que comentamos hace un ratito, en la guerra política, dentro se han empezado a usar los abusos sexuales como un arma de la guerra política, y eso es el suicidio, o sea, si van por ahí, es la autodestrucción. Está tratando de coser estas heridas, de ser muy político, pero también está dando señales de que si él siente que el diálogo no va a ninguna parte, es implacable, ha cerrado a una sociedad muy conservadora, y le está dando señales al Opus Dei, 'cuidado con lo que pueda pasar'. Va mezclando el látigo y la zanahoria.

Conozco a una persona que en su día tuvo una audiencia con Francisco y hace unos meses la tuvo con Prevost y me decía que su sensación es que León XIV era un Papa de paso y que no iba a dejarla huella de Francisco. ¿Está de acuerdo?

Uno de los cardenales que habla en el libro dice algo que me parece muy significativo, que Francisco es el bulldozer y León es la motoniveladora. Francisco abre trochas, un poco a lo bestia, abre caminos, explora, atraviesa el monte y este es el Papa al que le corresponde consolidar lo que se puede del legado, es decir, no seguir por las rutas más conflictivas, nivelar el terreno, coser los conflictos que ha causado el bulldozer. Pero suele ser así siempre, también pasó con Juan XXIII y Pablo VI, y eso también fue lo que sucedió con Juan Pablo II y luego Benedicto. Suele ocurrir que a un Papado de muchas reformas sigue uno de conciliación.

'El pastor y los lobos' es un libro también muy personal en el que vuelca también su vida. ¿Le ha cambiado la visión de la Iglesia después de escribirlo?

Con este libro, o sea, no he visto la luz, pero sí que me volvió a conectar con muchas cosas que me daba la fe cuando yo era un niño, con una educación católica en un mundo tan violento e inestable como el que estamos viviendo ahora. En mi caso era una familia violenta en un país violento. Y creo que una religión ofrece un escudo contra el miedo, un alivio contra el dolor, crea una comunidad. Son cosas que no necesariamente las tienes que buscar en esta religión o en una religión, pero creo que no puedes vivir sin ellas y ha sido importante para mí recordarlas.

La realidad es que estamos en un mundo en el que cada vez más gente se está aferrando a lo espiritual.

Sí, hay gente que está acercándose al catolicismo o al evangelismo o al mindfulness o al horóscopo. Creo que lo que vivimos es un momento en el que la razón ya no nos está dando las respuestas. Sentimos que hay un mundo enloquecido y sin sentido y buscamos un sentido para un mundo en el que de repente hay una pandemia en la que nos encerramos, unas máquinas que liberan la economía, vemos la producción de unas máquinas que podrían matarnos a todos en 10 años, una proclamación de la guerra como no habíamos visto, como mi generación no había visto, con un orgullo y una felicidad que no habíamos visto nunca. Y la razón no ha servido para detener esto. Creo que hay una gran búsqueda de respuestas en otros sitios ahora. Encontré una frase de Byung Chul Han que me impactó porque habla de mucha gente que conozco, mucha gente que se cree atea y de izquierdas, y que hace mindfulness y reiki, todas estas terapias holísticas que son la versión capitalista de una religión, o sea, te cobran por darte un masaje antiestrés que no tienen ninguna responsabilidad comunitaria ni te obliga a nada con nadie. Nos creemos más racionales y más inteligentes, pero somos más tontos y estamos más solos que nunca.

¿La Iglesia ha asumido su pérdida de poder?

La Iglesia está sobre todo amenazada, yo creo, por su zona de influencia, por los evangélicos que tienen un lenguaje mucho más moderno y una filosofía también mucho más cercana a lo que es la gente hoy en día. Pero el proyecto de Francisco y de León, el proyecto sinodal, es expanderla por el mundo hacia otras culturas, hacia gente de diversos orígenes. El debate que tiene ahora es que hay en el otro extremo de la Iglesia una facción que considera que debe ser la identidad de Occidente contra el Islam.Y de cómo resuelvan este conflicto también dependerá cuánto y dónde tenga poder en su tiempo.