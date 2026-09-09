Uno de los 'podcasts' más escuchados de España grabará en Zaragoza con un artista "experto en barras": cómo asistir al 'show'

Ricardo Moya conduce uno de los pódcasts más escuchados en España. Basado en una fórmula sencilla, el programa se ha colocado entre los más queridos por el público por su formato desenfadado y, ahora, seis años después de su creación, llega a Zaragoza por primera vez para grabar uno de sus 'shows' en directo.

'El sentido de la birra live' acaba de anunciar que el próximo 26 de septiembre estará en el Club Belushi (calle Fita, 11) de la capital aragonesa a partir de las 21.00 horas para estrenarse en la ciudad. "Venimos con un invitado sorpresa brutal (experto en barras por partida doble) y con muchas ganas de interactuar con vosotros. Durante el 'show' podréis enviarnos vuestras preguntas: si seleccionamos la tuya, charlarás con nosotros en directo y te llevarás una cervecita de regalo. ¡Queremos veros dándolo todo en esta primera visita!", han explicado.

La definición de "un artista experto en barras (por partida doble)" sobre el invitado ha desatado las especulaciones en las redes sociales del 'podcast' con las diferentes apuestas de sus seguidores. Otros, por su parte, en un tono divertido le han 'afeado' a Ricardo Moya que haya utilizado la expresión "adrede" cuando en Aragón se utiliza "ir de propio".

El sentido de la birra lleva ya un par de años en los escenarios con entrevistas en directo con figuras del panorama cultural y actual como Dani Rovira, Alba Flores, Goyo Jiménez, Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Leonor Watling, Pablo Carbonell, Samantha Hudson... En cada 'show' se presenta un invitado o invitada sorpresa con quien se habla sobre un tema pactado previamente en una dinámica en tono de humor y divulgación con interacciones del público. Actualmente supera los 600 episodios y Podimo cifra en torno a 106.000 seguidores su audiencia dentro de la plataforma.

Las entradas para poder asistir a la grabación del pódcast se pueden comprar a un precio de 20,48 euros en este enlace al que se llega a través de la web de El sentido de la birra.