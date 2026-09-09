Zaragoza alumbra un nuevo festival de música urbana: el cartel, cuándo y dónde será y cómo comprar las entradas

Zaragoza suma una nueva cita a su calendario musical. El próximo 6 de febrero de 2027, la sala Multiusos del Auditorio acogerá la primera edición de BELQU Festival, una propuesta que nace con la intención de reunir algunas de las voces más interesantes de la nueva escena urbana y convertirse en un espacio de encuentro para quienes siguen de cerca las tendencias que están definiendo el presente de la música.

La expectación generada por el nacimiento de BELQU quedó patente incluso antes de conocerse el cartel. El festival puso a la venta un primer cupo de 'early tickets' a precio especial que se agotó el mismo día de su lanzamiento. Tras esa primera fase promocional, las entradas para la primera edición de BELQU Festival ya se encuentran a la venta por 35 euros en Ibercaja.

Estos son los primeros nombres

L0rna, Yyy891, Daniela Garsal y los zaragozanos 50007 Fishing Club son los primeros nombres de una programación que seguirá creciendo con nuevas incorporaciones que se anunciarán próximamente. Cuatro proyectos que representan diferentes sensibilidades dentro de la música urbana actual y que encabezan el primer avance de cartel de un festival que aspira a consolidarse como una nueva referencia para la cultura urbana en Zaragoza.

Al frente de este primer avance de cartel se sitúa L0rna, una de las artistas que más ha revolucionado el panorama urbano español en los últimos años. Con el trap como base, la cartagenera construye su discurso desde la realidad: barrios, trabajos humildes, relaciones familiares y la vida de muchas chicas jóvenes que se reconocen en sus letras directas y sin filtros.

Su álbum debut, 'Miss Understood', superó los dos millones de reproducciones en su primer mes y la consolidó como una realidad dentro de la escena urbana nacional, no como una simple promesa. Ha colaborado con artistas como Metrika, Albany o Yung Beef, y su meteórico crecimiento la ha llevado a festivales y giras por todo el país.

Ynestrosa y Daniela Garsal

Junto a ella estará Yyy891 (Ynestrosa), una de las figuras más inquietas y singulares del nuevo trap nacional. Su propuesta combina actitud, ironía y una constante conexión con la cultura digital, dando forma a un universo creativo en permanente evolución. Su último trabajo, 'LA INFLUENCIA', publicado este mismo año, reafirma su apuesta por la mezcla de estilos y lo consolida como uno de los nombres más interesantes de la nueva generación urbana.

El festival también contará con la presencia de Daniela Garsal, artista canaria que ha sabido construir un sonido propio a partir de la fusión entre R&B, soul, pop y ritmos latinos. Su crecimiento durante los últimos meses la ha situado entre las nuevas voces emergentes más prometedoras del panorama nacional. Su reciente sencillo '8 COSITAS' ha logrado entrar en las listas virales de Spotify España, consolidando una trayectoria que no deja de ganar visibilidad tanto dentro como fuera del país.

En representación del talento local, Mariete y Serehiio forman 50007 Fishing Club, un proyecto nacido en 2023 en Torrero-La Paz que mezcla pop, costumbrismo y referencias a la vida en Zaragoza. Una propuesta singular que empieza a hacerse un hueco dentro de la nueva escena musical de la ciudad.

Con esta primera edición, BELQU quiere consolidarse como una plataforma para descubrir nuevos sonidos y conectar con una generación de artistas que está redefiniendo los códigos de la música urbana en España.

La experiencia BELQU no se agota en una única fecha. BELQU se extiende durante todo el año con Belqu Around, un ciclo de conciertos por distintas salas de Zaragoza que incluye a Raul Clyde el 5 de diciembre en Sala Oasis, y La Riada, un evento gratuito dedicado al sonido urbano, el 23 de septiembre en Sala Creedence