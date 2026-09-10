La Cova Dones de Millares, nominada a Mejor Hallazgo Histórico Nacional por National Geographic

El santuario romano de Cova Dones, situado en Millares (Valencia), ha sido seleccionado en la III edición de los Premios +Historia de National Geographic en la categoría 'Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional'. El ganador se decide mediante votación abierta a la ciudadanía, hasta el 12 de octubre, a través de la web de la revista.

Esta categoría premia a aquellos equipos de arqueólogos o paleontólogos que hayan conseguido en 2025/2026, con el apoyo de las instituciones académicas o de la empresa privada, un hallazgo fundamental que haya supuesto un antes y un después en el conocimiento de determinada cultura o civilización en territorio español.

En concreto, Cova Dones alberga uno de los conjuntos de arte rupestre prehistórico más importantes de la fachada mediterránea peninsular. Las investigaciones, lideradas por Aitor Ruiz-Redondo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón de la Universidad de Zaragoza y Virginia Barciela, del Instituto Universitario de Arqueología y Patrimonio Históricode la Universidad de Alicante, revelaron en 2025 la existencia de un santuario romano del siglo I d. C. en el interior de dicha cavidad.

El santuario fue localizado en una sala de difícil acceso situada a más de 200 metros de la entrada, donde se documentaron una quincena de inscripciones latinas y una moneda de la época del emperador Claudio (s.I d.C) depositada como ofrenda.

Además, la última campaña arqueológica desarrollada en mayo y junio de 2026 permitió documentar al menos 120 inscripciones latinas, la mayoría de ellas fechadas en los siglos I-II d.C., frente a la quincena conocida hasta entonces. Este hallazgo podría situar a Cova Dones como la cueva-santuario con mayor número de inscripciones latinas conocida tanto en Hispania como en el conjunto del Imperio romano.

Desde el equipo de investigación se señala, además, que estas nuevas evidencias aportan información relevante sobre la presencia femenina y la participación activa de las mujeres en el culto desarrollado en el santuario subterráneo. Un conjunto de cinco inscripciones votivas permite afirmar que en época romana se veneró en la cueva a una diosa, denominada reverencialmente Domina, “la Señora”. En tres de estas inscripciones puede leerse “MALACI”,una advocación inédita para referirse a una divinidad femenina hasta ahora desconocida. El equipo trabaja actualmente en la interpretación definitiva de esta advocación, que podría estar relacionada con el agua.

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Las investigaciones, desarrolladas por equipos de la UA, Unizar y otras instituciones científicas, combinan prospección arqueológica, documentación tridimensional y análisis epigráfico para estudiar tanto las inscripciones como el contexto en el que fueron realizadas.