Así fue el día que Antonio Vega cantó con Amaral hace 20 años: "Empezó a cantar sobre la nada y para sorpresa de todos estaba en el tono correcto"

Uno de los momentos que ha quedado en la memoria para toda la vida de los aragoneses Amaral fue cuando pudieron conocer a uno de sus ídolos, Antonio Vega, con el que, además, grabaron una colaboración e incluso actuaron en directo poco después interpretando ese 'Cómo hablar'.

Eva Amaral lo recordó en la madrugada del miércoles en el programa 'El faro', de la Cadena Ser, que conduce Mara Torres, y que estuvo dedicado al genial intérprete fallecido en 2009. "Juan y yo recibimos una llamada de la que entonces era nuestra editorial, Warner, para contarnos que tenían a otro artista de la editorial con ellos en la oficina y que les había comentado que le gustaba mucho una canción que había escuchado en la radio", relató Eva Amaral, que continuó: "Era Antonio que había escuchado 'Cómo hablar' y ellos nos llamaron para decírnoslo porque sabían que adorábamos a Antonio".

"Fue una tarde muy bonita"

Aquel día, hablaron por teléfono y lo que pasó a continuación es ya historia de la música: "Le dijimos que sería maravilloso grabar con él esa canción, y cuando estuvimos con él en el estudio fue una de las tardes mas increíbles que hemos pasado compartiendo música con un ídolo, nos estuvo tocando la guitarra un poquito, fue una tarde muy bonita, contándonos anécdotas…". Fue en 2004 cuando grabaron ese 'Cómo hablar', que formaría parte del disco 'Escapadas', de Antonio Vega.

Pero la colaboración aún tuvo un epílogo precioso el 17 de junio de 2006. Aquel día, en el estadio Vicente Calderón de Madrid (ya derribado) dentro del concierto 'Los Nº 1 de 40 Principales', Amaral cantó con Antonio Vega (y con Xoel López también en el escenario) 'Cómo hablar'. "Teníamos mas o menos definido cuándo cantar. En el ensayo habimos acordado dónde entraba Antonio a cantar, dónde entraba yo… pero Antonio salió al escenario y empezó a cantar sobre la nada. Y para sorpresa de todos estaba en el tono correcto sin que nadie le hubiera dado una referencia, era un cerebro, fue increíble, nos soprendio y nos dio una lección a todos", recordó a modo de homenaje Eva Amaral.