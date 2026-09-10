La Diputación de Zaragoza pone en marcha la segunda edición del ciclo de encuentros poéticos ‘La provincia en verso’, que llegará a 15 municipios de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha presentado una nueva edición del ciclo de encuentros poéticos 'La provincia en verso' y que de septiembre a noviembre recorrerá 15 municipios zaragozanos. El programa incluye un variado repertorio de actividades, que tienen como eje central de su acción la poesía: poemusicandos, muestras, justas, jams y performances.

En la presentación han participado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, y la poetisa Bárbara Armstrong. “El objetivo es promover un acercamiento al hecho poético, además de a la poesía escrita por sus autores y autoras”, ha argumentado el diputado provincial.

Latorre ha explicado que “este ciclo pretende fortalecer el vínculo de poetas con lectores y lectoras desde una perspectiva nueva e innovadora, teniendo en cuenta las diversas formas de acceder a la poesía (poemusicandos, muestras, justas, jams y performances, etc.)”.

Lejos de abordar los encuentros poéticos como lectura de poemas por sus autores y explicación de los mismos, como se hace ya en otros ciclos, el diputado de Archivos y Bibliotecas cree que “la poesía permite un acercamiento más original e innovador, ya que existen nuevas formas de crear encuentros poéticos donde la obra del autor o autora puede ser un hilo conductor que conecte con otras artes, bien realizadas por el propio autor bien por otros artistas que se incorporen al mismo.

“Dado que hay muchas formas de acercarse a la poesía, proponemos nuevos formatos de acercamiento literario donde la poesía sea protagonista principal a través de diversas puestas en escena que vayan más allá de la lectura y/o el recitado ya clásico y que ha de estar superado por nuevas formas de acercamiento poético”, aclara.

Por su parte, la poetisa Bárbara Amstrong ha desatacado que con este ciclo lo que se pretende es “acercar la poesía desde diferentes enfoques que se alejan del formato más tradicional que es el que aparece en el imaginario colectivo” al tiempo que “dejarnos sorprender por ese aluvión de ideas, sentimientos y emociones que puede suponer un encuentro poético desde un carácter sobre todo muy interactivo”.

Además y parafraseando a Sandra Lario, una de las poetas participantes, Bárbara Amstrong ha insistido en que “la poesía es tejido, la poesía es encuentro y la poesía es también una acción colectiva, que es lo que se persigue”.

Actos en 15 municipios de la provincia

Magallón, muestra poética el 28 de agosto.

Pedrola, Jam Poética el 19 de septiembre.

Mallén, Performance Poética el 2 de octubre.

Villanueva de Gállego, Muestra Poética el 8 de octubre.

Fuedejalón, Jam Poética el 10 de octubre.

Pinseque, Justa Poética en Pinseque el 17 de octubre.

Ontinar del Salz, Performance Poética el 23 de octubre.

Pradilla de Ebro, Muestra Poética en Pradilla de Ebro el 26 de octubre.

Fuentes de Ebro, Justa Poética el 28 de octubre.

Cadrete, Performance Poética el 29 de octubre.

San Mateo de Gállego, Justa Poética el 6 de noviembre.

El ciclo también incluye los Poemusicandos en Alpartir, Calatorao y Villamayor de Gállego, y la Jam Poética en Remolinos.

Entre los autores y autoras participantes se encuentran Bárbara Armstrong, Sandra Lario, Beatriz Royuela, Cristina Rivero, María Barros, Kevin Isaías Peña, Daniel Romeo, Katerina Chatzinikolaou, Nerea Núñez y Gustavo Alfonso Giménez.

Tipos de actividades

Jam Poética. Evento de improvisación poética y musical abierta a otros participantes, como poetas, músicos, artistas gráficos o pintores. En este acto prima la improvisación poética para desarrollar un espacio de creación poética en diversas disciplinas.

Justa Poética. Dos poetas se baten en duelo ante los espectadores, que ejercen como jurado de la misma. Han de mostrar su ingenio recitando sus poemas en rondas temáticas previamente acordadas entre ellos y el presentador.

Poemusicando. Recital de poesía con un poeta que escribe canciones o canta poemas propios y de otros.

Muestra poética. Encuentro poético en el que se recitan poemas propios y se realiza un acercamiento a la obra de diversos poetas o se realiza un diálogo poético entre dos poetas.

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Performance poética. Espectáculo de pequeño formato con un punto de provocación o con algún tipo de recurso complementario a la propia poesía, como el cómic, la pintura o el teatro.