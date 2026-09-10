El poeta aragonés que pasa de conocer a Sabina a tener a más de 40.000 personas escuchándole recitar: "Hay que quitarle el miedo a la literatura a los jóvenes"

Un buen poema puede cambiar vidas. Quizás, en la actualidad española, que refleja un descenso más que significativo en la comprensión lectora de las nuevas generaciones, la importancia de buscar ese verso, capaz de salvarnos la vida en el momento preciso, es algo que se nos ha olvidado transmitir a los más jóvenes. En este contexto de precariedad cultural, cuando todos los sectores vinculados a esta parecen enfrentarse a una gran crisis, iniciativas como la del zaragozano, Omar Fonollosa, son más que necesarias.

Graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, Fonollosa cuenta con una base de casi 42.000 seguidores en Instagram, donde publica contenido divulgativo sobre poesía y literatura. En sus vídeos, con frecuencia, recita poemas e, incluso, letras de canciones que, gracias a una selección de palabras tan acertada, son capaces de calar hondo en los adentros de cada uno que las escucha con la suficiente atención.

“Desde siempre he sentido mucha pasión por la literatura porque tuve la suerte de encontrar en mis libros una forma de vivir muchas vidas sin moverme del sofá. Si leía ‘Moby Dick’, era capaz de ver la ballena delante de mí. Lo mismo pasaba cuando leía adaptaciones del Quijote y veía los molinos. Este juego con la imaginación siempre me ha parecido fascinante, además de ser una gran oportunidad de poder vivir algo que, en realidad, no nos atañe”, relata el creador de contenido.

A pesar de que su interés por la literatura ha sido algo presente en su vida desde edades muy tempranas, para Fonosolla, el amor por la poesía floreció en un momento muy concreto: “Fue después de escuchar ‘Ruido’, de Joaquín Sabina. Me despertó un interés por la rima, sobre todo, y después, me llamó la atención la poesía no rimada de Ángel González. Se podría decir que todo empezó con una canción.”

En 2019, el zaragozano publicó su primer poemario, titulado ‘Desde la más estricta soledad’, con solo 19 años. Ya en 2022, vino la obra que fue galardonada en la trigésima séptima edición de los Premios de Poesía Hiperión: ‘Los niños no ven féretros’, una “hoja de reclamaciones” que pretende formalizar una queja al paso del tiempo, solicitando una reducción de la velocidad con la que este avanza.

“Este libro me ha abierto una infinidad de puertas porque, gracias a él, conocí a Joaquín Sabina, que luego me dedicó canciones en sus dos últimos conciertos en Zaragoza, también he pasado a compartir mesa con grandes poetas y autores que admiro desde que tengo uso de razón y he podido presentar mi obra en distintas parte de la geografía española.”

En octubre de 2025, Fonollosa decide dar el paso de empezar a crear contenido para redes sociales. El éxito de su iniciativa no tardó en manifestarse: en menos de un año, más de 40.000 personas empezaron a seguir la cuenta divulgativa del autor. “Aunque al principio subía vídeos recitando poemas y canciones de otros, ahora, también, comparto los míos. Suelo escribir décimas, que se ajustan muy bien a los parámetros de redes sociales: son poemas cortos, de tan solo diez versos octosílabos y tienen rima, por lo que les aporta un poder memorístico que cala en el espectador”, explica el zaragozano.

El principal atractivo de proyectos como el que promueve Fonollosa en redes es el acercamiento de la poesía a un público que, sumergido en la pantalla, no siempre encuentra el tiempo y la voluntad para dedicar a la lectura. “He ejercido como docente durante un par de cursos y me he dado cuenta de que la mayoría de los alumnos se sienten completamente desconectados de los clásicos de la literatura, porque parece que hace mucho desde el momento en el que escriben, pero, en realidad, nos están diciendo exactamente lo mismo que pensamos actualmente. Entonces, a través de perfiles como el mío, uno se mete en los teléfonos de un montón de gente, y los chavales acaban accediendo a ese contenido que, a lo mejor, en clase les parece aburrido y, en 20 o 30 segundos, ya conocen un poema de Antonio Machado.”

“La sociedad le viene dando demasiada importancia a cosas que no la tienen. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser algo fabuloso y es una herramienta de ayuda, pero si delegamos todo a ella, acabaremos siendo completos ineptos. De hecho, de ahí vienen muchos de los problemas de compresión lectora. Hay que prestarle más atención a este tipo de cosas y promover una vuelta a la educación tradicional, de tocar, leer e investigar. Es necesario, también, quitarle el miedo a la literatura a los jóvenes, porque parece algo aburrido o no tan entretenido como las pantallas y el scroll infinito”, explica el autor.

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A lo que a nuevos proyectos se refiere, Fonollosa acaba de recibir una beca de la Fundación Antonio Gala de Córdoba para residir en la ciudad mientras realiza su nueva obra, un libro de poemas que comparan los mitos grecolatinos con la actualidad, compaginándolo con su labor en redes sociales.