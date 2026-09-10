Zaragoza Art Fair sacará obras a la calle y espera a 10.000 participantes para hacer del "arte una puerta de entrada a la ciudad"

Zaragoza Art Fair, la feria de arte contemporáneo que se celebrará en la ciudad del 12 al 15 de noviembre con la pretensión de introducirse en el circuito internacional, sacará obras a Gran Vía y al paseo Independencia en una primera edición para la que se espera congregar a 10.000 personas durante los cuatro días. La misma se ha presentado este jueves oficialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza de la mano de sus dos precursoraas, Genel Romero y Ana Suárez Gisbert, acompañadas por la consejera de Cultura del consistorio, Sara Fernández.

Tras el anuncio de la alcaldesa Natalia Chueca en julio de este año ya se sabía que esta primera edición iba a celebrarse en torno a tres espacios ("el patrimonio y conocer la ciudad es fundamental", han insistido sus promotoras), Centro de Historias, Palacio de Montemuzo y Torreón Fortea siendo los dos primeros emplazamientos donde colocará sus estands las más de 30 galerías que participarán en la cita (todas las aragonesas formarán parte) que atraerán a más de 100 artistas y más de 500 profesionales y coleccionistas. "No queremos hacer la feria más grande sino la más interesante", han señalado y han desvelado que "Zaragoza es la gran desconocida del coleccionismo del arte, pero hay mucho en la ciudad"

Las sedes del evento

El Centro de Historias y el Palacio Montemuzo acogerán una cuidada selección de galerías nacionales e internacionales y una amplia representación del arte contemporáneo actual. Estos espacios, concebidos tanto para la exhibición como para la comercialización de obras, ofrecerán al público la posibilidad de adquirir todas las piezas expuestas.

Por su parte, el Torreón Fortea será el espacio reservado para la ciudad invitada y se convertirá en un punto de conexión entre la escena artística zaragozana y otros contextos europeos. La localidad francesa de Guéthary será la invitada de esta primera edición. La delegación estará encabezada por el coleccionista y concejal de Cultura de Guéthary, Thierry Etcheberry. El viernes 13 de noviembre, a las 12.00 horas, el Torreón Fortea acogerá la presentación pública de la ciudad invitada. En este mismo espacio se incluirá la participación de un grupo de coleccionistas franceses y del escultor, fotógrafo, pintor y poeta Zigor (Kepa Akixo).

Los tres espacios de Zaragoza Art Fair abrirán al público el jueves 12 de noviembre, de 14.00 a 20.00 horas. El viernes 13 y el sábado 14 podrán visitarse de 11.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo 15 permanecerán abiertos de 11.00 a 14.00 horas.

Premios de carácter social

La programación incorporará iniciativas que conectarán el arte con el comercio y el compromiso social, entre ellas el concurso de escaparatismo 'Tus productos son arte', impulsado por el Distrito Activo Casco Histórico (enmarcado dentro del PICH) además de diferentes acciones desarrolladas junto a entidades sociales de Zaragoza.

Esta vertiente social se completará con dos reconocimientos: la Fundación Ibercaja entregará a la Asociación Contra el Cáncer el Premio de Obra Social, mientras que la Fundación Sese entregará el Premio de Obra Social a Yo también pinto. Con estas iniciativas, ZAF incorpora una importante vertiente solidaria a su primera edición y refuerza el papel del arte como herramienta de compromiso, integración y bienestar.

La primera edición de Zaragoza Art Fair tendrá entrada gratuita en sus tres sedes, "con el propósito de favorecer un contacto directo con la creación contemporánea y con el funcionamiento del mercado del arte".