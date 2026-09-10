La Ronda de Boltaña regresa a Zaragoza para un concierto especial: cómo conseguir las invitaciones gratis

La Ronda de Boltaña volverá a ofrecer un concierto en Zaragoza que servirá prácticamente para inaugurar el curso cultural de la Universidad de Zaragoza. La formación pireanica actuará en el patio del Paraninfo el próximo 18 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, donde interpretará sus temas de siempre y animará a 'rondar' al público asistente.

En enero de 1992, un grupo de amigos de Boltaña pensaron en la posibilidad de recuperar la ronda, un acto que había sido parte importante de las fiestas pero que se había perdido desde hacía ya un tiempo. Aquel día de San Pablo, la fiesta menor de Boltaña, las calles volvieron a vibrar con el familiar, pero casi olvidado sonido de la gaita, y con ella sonaron la trompa, los acordeones, las guitarras, guitarricos, laúdes, bandurrias… Y hubo jotas, -¡cómo no!-, pero también mazurkas, polcas y pasodobles; música de Sobrarbe, del Pirineo entero y de todo Aragón. Hubo, de nuevo, ronda.

Un pueblo "en pie de fiesta"

La ronda es un pueblo “en pie de fiesta”, con porrones y lamines, albahaca, mesas llenas y puertas abiertas. "Un grito de vida y esperanza en este país nuestro de casas cerradas y gentes idas. Una ocasión de sentirnos unidos y solidarios con nuestros vecinos, pues quien va con la ronda abre sus puertas a todos, y todos abren las suyas para él", aseguran. Ese es el espíritu de La Ronda de Boltaña, y más de 30 años después siguen donde empezaron, donde quieren

La entrada será gratuita pero es necesaria la reserva de plaza en este enlace, que se abrirá este jueves a partir de las 10.00 horas.