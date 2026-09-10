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La vieja escuela del rap nunca muere, SFDK anuncia su esperado regreso y un concierto en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Zatu y Acción Sánchez vuelven a los escenarios con una gira de la que han anunciado seis conciertos por ahora

Acción Sánchez y Zatu son SFDK.

Acción Sánchez y Zatu son SFDK. / El Periódico

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

Tras días de pura expectación en redes sociales con el misterioso enigma de su "interrogatorio", el icónico dúo sevillano SFDK rompe el silencio y confirma su regreso oficial a los escenarios. Zatu y Acción Sánchez vuelven a tomar la carretera para desplegar la fuerza de su directo a ambos lados del Atlántico y demostrar que la vieja escuela del rap está muy viva.

Poco queda por decir de una formación que es, por derecho propio, historia viva de la cultura urbana. Desde el barrio de Pino Montano para el mundo, los arquitectos del rap en español han construido un legado intergeneracional a base de lírica afilada, producciones impecables y un compromiso inquebrantable con la música. Himnos inmortales contenidos en obras cumbre como 'Siempre fuertes', '2005' o 'Redención' avalan una carrera repleta de hitos históricos, entre los que destaca la gesta de abarrotar el Estadio de la Cartuja ante más de 60.000 personas en su 30º aniversario.

Cómo comprar las entradas

Seis son las primeras fechas confirmadas para este regreso y, entre ellas, destaca su presencia en Zaragoza. Será en la sala Multiusos del Auditorio el 7 de mayo a partir de las 21.00 horas. Las entradas saldrán a la venta el próximo domingo 13 de septiembre a las 12:00h a través de la web oficial del grupo y de VivaTicket. Además, habrá conciertos en Santiago de Chile, Sevilla, Málaga, Barcelona y Madrid.

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Faros indiscutibles del género, los sevillanos demuestran que su creatividad sigue intacta. Lejos de acomodarse en la nostalgia, este nuevo ciclo llega cargado de novedades, sorpresas y la energía arrolladora de quien sabe que su lugar natural está sobre las tablas.

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