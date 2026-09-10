Sergio del Molino, Roberto Verino y Luis Zueco protagonizan las Jornadas de Novela Histórica

La figura de Francisco de Goya y el tiempo de profundas transformaciones que le tocó vivir centrarán las VII Jornadas de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, que se celebrarán del 16 al 19 de septiembre con la participación de destacados nombres de la literatura, la historia, el arte y la moda, entre ellos Sergio del Molino, Roberto Verino, Luis Zueco, José Calvo Poyato, José Luis Corral y Javier Alandes.

Bajo el lema 'Goya, un viaje literario por su tiempo', esta nueva edición propone una aproximación plural al artista aragonés, a su trayectoria y a la España de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su figura servirá como punto de partida para hablar de creación literaria, acontecimientos históricos, mitos, cambios sociales y relaciones entre distintas disciplinas artísticas.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, están dirigidas por José Luis Corral y coordinadas por Pedro Baranda, y se desarrollarán en la sede central de Caja Rural de Aragón y en el Centro Socioeducativo Las Armas, que se incorpora este año a la programación como escenario de la jornada de clausura.

El programa mantiene su formato de conferencias y encuentros con escritores y especialistas, al que se añade como novedad una vertiente educativa con actividades dirigidas a centros escolares en las bibliotecas municipales. Estas sesiones permitirán acercar la figura de Goya y la literatura histórica al alumnado de Primaria y Bachillerato mediante propuestas adaptadas a sus edades.

El programa completo

Las jornadas comenzarán el miércoles 16 de septiembre, a las 19.00 horas, en la sede central de Caja Rural de Aragón. La inauguración contará con una intervención de Jesús Pescador caracterizado como Goya, que servirá de hilo conductor para presentar la programación. A continuación, Sergio del Molino participará, a las 19.10 horas, con 'La hija', una novela centrada en Rosario Weiss, discípula, acompañante y posible hija del pintor, cuya trayectoria quedó eclipsada por la figura de Goya. La primera sesión se completará, a las 20.00 horas, con la intervención del historiador y novelista José Luis Corral, director de las jornadas, que analizará en 'Goya en la Guerra de la Independencia' la visión del artista sobre aquel conflicto y su huella en la serie 'Los desastres de la guerra'.

La programación continuará el jueves 17 de septiembre, a las 19.30 horas, con Amelia Noguera, autora de 'La hija de Goya', una novela histórica que reconstruye la vida de Rosario Weiss en la España de Fernando VII y aborda el exilio, el Romanticismo, la libertad y el papel de las mujeres artistas en el siglo XIX. A continuación, a las 20.15 horas, el historiador del arte Juan Carlos Lozano abordará los primeros años del pintor en la conferencia 'El Goya joven: realidades, falsedades, mitos y leyendas', en la que desmontará tópicos para acercar al público a la realidad histórica de esta etapa.

Luis Zueco y Roberto Verino

El viernes 18 concentrará otra de las sesiones destacadas de las jornadas. El escritor aragonés Luis Zueco abrirá el programa de tarde, a las 18.30 horas, con 'El juicio. La Inquisición contra Goya', una novela ambientada en el Madrid de finales del siglo XVIII que recrea el enfrentamiento entre las ideas ilustradas y los sectores más conservadores de la sociedad. A las 19.15 horas, el escritor e historiador José Calvo Poyato analizará el contexto político y social en el que vivió el artista en la conferencia 'La España de Goya, un tiempo de cambios, marcada por la Ilustración y el tránsito hacia la modernidad'.

El diseñador Roberto Verino cerrará la jornada, a las 20.00 horas, con la intervención 'Moda, Arte y Literatura'. Su participación ampliará la mirada de las jornadas más allá de la creación estrictamente literaria mediante una conversación con el público sobre las relaciones entre estos tres lenguajes artísticos y culturales.

Como novedad, las VII Jornadas de Novela Histórica incorporan este año dos actividades concertadas con centros escolares que se desarrollarán en las bibliotecas municipales. El jueves 17, a las 11.00 horas, Brianda Buesa y Elena Pérez conducirán la actividad 'Goya para niños', destinada a alumnado de Educación Primaria. El viernes 18, también a las 11.00 horas, Elena Andrés protagonizará 'Goya para jóvenes', dirigida a estudiantes de Bachillerato.

La jornada de clausura en Las Armas

Otra de las novedades de esta edición será la incorporación del Centro Socioeducativo Las Armas como sede de la programación. Acogerá el sábado 19 de septiembre una jornada de clausura concebida como una celebración de la novela histórica y de la literatura aragonesa.

La mañana comenzará a las 11.00 horas con 'Un año de novelistas y novelas históricas en Aragón', una mesa redonda dedicada a repasar la actualidad del género y las últimas publicaciones de autores aragoneses. Participarán Pedro Ciria, con 'El tesoro de Julia'; Domingo Buesa, con 'La muerte del inquisidor'; Ángel Vergara, con 'El camino del juglar'; y Santiago Morata, autor de 'Reyes de Aragón' y 'Ramsés II'.

A las 12.00 horas, Javier Alandes pondrá el broche final a las jornadas con la presentación de 'La última mirada de Goya', una novela de aventuras basada en la desaparición del cráneo del pintor tras su muerte en Burdeos. La obra combina misterio, investigación histórica y la recreación de los últimos años de Goya para cerrar cuatro días de literatura y divulgación alrededor del artista y de la época que marcó su vida y su obra.