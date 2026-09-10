Teruel convertirá su casco histórico en un gran escenario al aire libre con ‘El sueño de una noche de Teruel’

El Ayuntamiento de Teruel y Fundación Ibercaja han presentado esta mañana ‘El sueño de una noche de Teruel’, una propuesta cultural que se celebrará el próximo 25 de septiembre y que transformará cuatro plazas emblemáticas del casco histórico en escenarios al aire libre. La iniciativa se enmarca en la celebración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y tendrá acceso libre para todos los públicos.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha destacado que se trata de una propuesta “muy especial y diferente” que permitirá llevar las artes escénicas a cuatro espacios del centro histórico y unir cultura y patrimonio. “Queremos que el casco histórico se convierta en un gran escenario al aire libre”, ha señalado.

La actividad contará con cuatro compañías que ofrecerán de forma simultánea cuatro pases de espectáculos breves, de unos 15 minutos, en las plazas Cristo Rey, San Juan, del Obispado y de los Amantes. Las propuestas serán ‘Más vale maña’, de la compañía, NocheRe. ‘Entramada’, de la compañía Maëlle Bestgen; ‘Be water my friend’, de la compañía Mage Arnal, y ‘Periplo variété’, de Periplo Marionetas.

Carolina Ferrer, representante de Fundación Ibercaja, ha explicado que la iniciativa responde al compromiso de la entidad con la cultura y con la programación de actividades de calidad y abiertas a la ciudadanía. Las cuatro actuaciones podrán disfrutarse mediante un recorrido por los distintos espacios, con pases a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30 horas. Un acompañante facilitará los desplazamientos del público entre las plazas.

Ferrer ha señalado que la elección de los espacios se ha realizado con especial atención a las distancias y los tiempos de desplazamiento, de modo que el público pueda completar el recorrido. La propuesta combina circo aéreo, clown y títeres de hilo y plantea un formato innovador en la ciudad.

Carlos Méndez ha destacado además que el Ayuntamiento apuesta por ampliar la programación cultural y acercarla a distintos espacios de Teruel. “Queremos unir esa cultura con el patrimonio de nuestra ciudad”, ha indicado.

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El acceso será libre hasta completar el aforo y el cartel incorpora un código QR con el mapa del recorrido y la información de las compañías participantes. La programación está diseñada para todos los públicos y busca ofrecer una experiencia cultural diferente en pleno casco histórico de Teruel.