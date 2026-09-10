El valor del tiempo y condición humana, protagonistas de la nueva exposición de Espacio Joven Fundación Ibercaja

El Espacio Joven de Fundación Ibercaja inicia este nuevo curso con una exposición colectiva dentro de la convocatoria 'Espacio Joven para el Desarrollo Artístico', en esta ocasión protagonizada por las artistas Alicia Blasco y Estela Ferrer Peraire. La muestra reúne dos propuestas que, desde lenguajes y materiales diferentes, comparten una misma reflexión sobre el proceso creativo y reivindican la materia, la experimentación y la huella humana en un contexto marcado por la inmediatez, los algoritmos y las nuevas formas de creación digital.

Bajo esta mirada, la exposición invita a detenerse en aquello que sucede durante el proceso de creación y que, a menudo, queda oculto tras el resultado final. La ilustración, el textil y la escultura se convierten así en herramientas para explorar lo que va más allá de lo inmediato y lo visible, recuperando el valor de la pausa y del trabajo manual.

Dos miradas sobre el proceso creativo

En 'Craft', Alicia Blasco combina ilustración digital y técnicas textiles para reivindicar el tiempo, la experimentación y el carácter imperfecto del trabajo artesanal. Cada pieza refleja un recorrido creativo en el que lo digital y lo manual dialogan y en el que el proceso adquiere tanta importancia como el resultado. El proyecto plantea así una respuesta a la cultura de la inmediatez y pone en valor la dedicación y la singularidad propias de la creación artesanal.

Por su parte, 'Cuerpos Etéreos', de Estela Ferrer Peraire, explora la condición humana a través de formas escultóricas abstractas y orgánicas. El alabastro se convierte en el medio para materializar aquello que no podemos ver, como las emociones, la memoria, la identidad o la experiencia interior. La luz, el peso y la transparencia de la piedra generan un diálogo entre presencia y ausencia, entre materia y espíritu, invitando al espectador a descubrir otras dimensiones de lo humano.

Dos propuestas que, desde disciplinas y materiales diferentes, comparten una misma voluntad de detenerse, observar y profundizar en el proceso. Una invitación a recuperar la pausa y a descubrir todo aquello que ocurre entre la idea inicial y la obra terminada.

SOBRE LAS ARTISTAS

Alicia Blasco (Teruel, 1999), es graduada en Diseño y Tecnologías Creativas por la Universitat Politècnica de València y se ha formado artísticamente en Londres. Actualmente vive en Zaragoza y trabaja como ilustradora y animadora para clientes internacionales como Disney+, The Boston Globe y BBC Science Focus. Su trayectoria ha sido reconocida en certámenes como D&AD y los World Illustration Awards. En 'Craft' fusiona su experiencia en el ámbito digital con su pasión por el mundo textil y artesanal.

Estela Ferrer Peraire (Berge, Teruel, 1999) es graduada en Bellas Artes y Máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València. Su práctica se centra en la escultura en piedra, especialmente en alabastro y mármol, explorando la relación entre materia, luz, espacio y emoción. Ha recibido reconocimientos como el Primer Premio de Escultura 'Grandes Valores' (2022) y el premio Carrara Ciudad Creativa de la UNESCO (2025), y cuenta con obra pública en Aragón y La Rioja.

Con la convocatoria 'Espacio Joven para el Desarrollo Artístico', Fundación Ibercaja continúa impulsando el talento emergente de las nuevas generaciones de creadores aragoneses y ofreciendo un espacio para la visibilidad y profesionalización de sus propuestas. La iniciativa busca acercar a la sociedad las últimas tendencias del arte contemporáneo y generar un punto de encuentro entre los artistas jóvenes y el público.

Noticias relacionadas

Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, cuyos fines institucionales son la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales, impulsando el desarrollo de las personas y la mejora del territorio, a través de una adecuada gestión de su participación en Ibercaja Banco. En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.