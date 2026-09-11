La Casa de la Mujer acoge la exposición 'criar-crear', un diálogo artístico entre la maternidad y los procesos creativos
La muestra, de las artistas Carla Nicolás y Natalia Escudero, podrá visitarse en la Sala Juana Francés del Ayuntamiento hasta el 30 de octubre
El diálogo entre dos mujeres artistas sobre la maternidad es el punto de partida de la exposición 'criar-crear' que indaga en la relación de esta experiencia vital con los procesos creativos. Ellas son Carla Nicolás y Natalia Escudero, dos artistas zaragozanas que con sus obras han dado forma a esta exposición, comisariada también por una mujer, Carol Rojo, y que se podrá ver en la sala Juana Francés hasta el 30 de octubre.
Lejos de presentar dos propuestas independientes, la exposición se articula como un único proyecto construido desde la colaboración y la reciprocidad. Cartas e intercambios virtuales se convirtieron en un espacio de acompañamiento y reflexión en torno a las relaciones entre creación y crianza, abordando cuestiones como el cuidado, la autoexigencia y las transformaciones que la maternidad introduce en los procesos creativos.
La propuesta reúne un trabajo multidisciplinar en el que conviven fotografía, instalación, vídeo, correspondencia y objetos. A través de estos lenguajes, lo cotidiano y lo doméstico, las interrupciones, las rutinas y los tiempos fragmentados propios de la crianza dejan de situarse al margen del proceso creativo para convertirse en parte esencial del mismo.
En la muestra, los cuidados y las tareas asociadas a la crianza no aparecen como interrupciones de la práctica artística, sino como parte constitutiva de sus formas de producción, materiales y tiempos. De este modo, 'criar-crear' plantea una reflexión sobre la posibilidad de diluir las fronteras entre vida y arte, incorporando las experiencias de la maternidad y los cuidados como materia y espacio de creación.
Las obras parten de experiencias personales, pero amplían su mirada hacia cuestiones de dimensión social. La distribución de las cargas, la conciliación, la fragilidad de los sistemas de cuidados, la idealización de la maternidad o la dificultad de preservar un tiempo y un espacio propios para la creación forman parte de las cuestiones que atraviesan la exposición.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad, ha explicado durante la rueda de prensa que esta exposición invita a mirar la maternidad y los cuidados desde una perspectiva que pone en cuestión muchas de las ideas y expectativas que todavía pesan sobre las mujeres.
"Esta exposición demuestra que hablar de crianza es también hablar de tiempo, de oportunidades, de corresponsabilidad y, en definitiva, de igualdad", ha manifestado. En este sentido, ha señalado que es "especialmente valioso" que dos creadoras hayan convertido sus propias experiencias en un espacio de diálogo y reflexión compartida, mostrando cómo los cuidados atraviesan nuestras vidas y también nuestra manera de crear.
"Hemos avanzado mucho, pero tenemos que continuar todos juntos para que la responsabilidad de los cuidados sea compartida. Para ello, necesitamos más corresponsabilidad, recursos y, sobre todo, más concienciación social, que la maternidad o la crianza no sea un freno para poder desarrollar nuestros proyectos personales o profesionales", ha precisado.
El proyecto se extiende también más allá de la sala expositiva a través de un catálogo editado por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la muestra. Concebido como parte del propio proyecto, el documento funciona como testimonio permanente del proceso de trabajo y de las reflexiones que lo acompañan. Los textos de Carol Rojo y Sara Sánchez complementan la narrativa visual y artística de 'criar-crear'.
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