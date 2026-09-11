El escritor aragonés que apuesta por Ceuta para estrenar la reedición de la novela que le cambió la vida

Con 'La cena secreta', el escritor turolense Javier Sierra pasó a ser un escritor de 'best sellers'. Aunque ya era un autor respetado y con predicamento entre sus lectores, con esta novela, el aragonés pasó a colocarse en la lista de los más vendidos en buena parte del mundo (especialmente en Estados Unidos) ya que hace ya algunos años la editorial anunció que había vendido más de tres millones de ejemplares.

Ahora, algo más de dos décadas después, Javier Sierra y Planeta lanzan una nueva edición de 'La cena secreta' con tapa dura y el aragonés ha querido tener un gesto con la ciudad autónoma de Ceuta tras la situación creada después de la entrada masiva de inmigrantes hace ya más de un mes a través de la frontara española.

'Estreno' en España

Y es que Sierra ha anunciado que el primer sitio en España donde va a presentar esta nueva edición será precisamente en Ceuta, en la biblioteca Adolfo Suárez el próximo 16 de septiembre a partir de las 19.00 horas con entrada libre. "Estaré para conversar sobre 'La cena secreta' y los grandes enigmas del arte que inspiran mis novelas. Es un acto de entrada libre hasta completar aforo en el que misterio y belleza se darán la mano. Y el primero en España en el que presentaré la nueva edición de mi novela más internacional. Te espero", ha anunciado a través de sus redes sociales.

'La cena secreta' viaja hasta enero de 1497. La corte papal de Alejandro VI recibe una serie de cartas anónimas en las que se denuncia a Leonardo Da Vinci por herejía en su Última cena. Fray Agustín Leyre, inquisidor dominico experto en la interpretación de mensajes cifrados, es enviado sin demora a Milán para supervisar los trazos finales que el maestro está dando a la obra y tratar de descifrar la clave que se esconde en la última de las cartas recibidas.