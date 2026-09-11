Los inventores del tecnopop en España hace medio siglo celebran el Pilar en Zaragoza: "Se lo debes todo a ellos"

Cada vez queda menos para las Fiestas del Pilar y, poco a poco, se sigue desvelando la abundante programación musical que se vivirá durante esos nueve días (del 10 al 17 de octubre). A falta del acto de presentación oficial de las mismas (que se celebrará el 23 de septiembre), los escenarios privados ya van anunciando cuáles serán sus apuestas.

A las ya conocidas hasta ahora se ha unido un concierto muy especial de una banda mítica de la música española, la inventora del tecnopop en España allá por 1979, es decir, hace casi 50 años. Una cifra de la que casi ningún grupo puede presumir. Y más manteniendo a su fundador y principal valedor, Servando Carballar, y a Marta Cervera, miembro de la formación desde 1982. El grupo es Aviador Dro y regresará a Zaragoza para actuar en la sala López.

Mutantes y cibernéticos

"¡Atención, mutantes y seres cibernéticos del hiperespacio! ¡El Aviador Dro vuelve a las pistas de baile! La banda que surgió de las manos de Servando Carballar y Arturo Lanz, es sin duda uno de los grupos pioneros de la música electrónica. En 1979 Nace El Aviadro Dro y sus obreros especializados. Sus primeros ensayos y actuaciones inventaron el término tecnopop” para definir su música. ¿Te suena? Pues se lo debes todo a ellos. Este 10 de octubre, Aviador Dro se presenta para compartir un nuevo mini álbum. ¿Te vas a quedar en casa? No lo creo". Es el anuncio que la propia sala zaragozana acaba de lanzar para promocionar la actuación.

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Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de la web de la propia sala. La sala López también ha anunciado para una semana antes, el 3 de octubre, la actuación de la rapera Sara Hebe.