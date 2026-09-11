Las Novias vuelve con 'Anatomía de un frío universo': "Somos un grupo de culto y no tenemos más que nuestras manos, nuestros oídos y nuestra mente para seguir adelante"

Hay algunas cosas en la vida que, para entenderlas, primero tienes que abrirlas. Mirar qué tienen dentro. Separar sus partes y ver cómo encajan entre sí. Las Novias lleva casi 40 años construyendo un universo propio. La noticia es que ahora han decidido diseccionarlo. ¿El resultado? Un poco de todo. Hay amor, deseo, pérdida y desengaño, pero también Damocles y su espada, Cordelia de por medio y alguna visita al mismísimo río Estigia. Se llama 'Anatomía de un frío universo', es el séptimo disco de la banda zaragozana y verá la luz este sábado, 12 de septiembre.

En su anterior trabajo, 'Detente bala', Las Novias se permitió "el lujo", como explica su vocalista, Toño Leza, de mirar hacia fuera y poner el foco en algunas cuestiones sociales y políticas. Esta vez, el movimiento ha sido justo el contrario: volver la mirada hacia dentro. "Cada vez que te despiertas por la mañana hay un bullicio de sensaciones que afecta a la forma en que vives tu día a día, en cómo somatizas todo eso y decides seguir luchando. Esa realidad es la que acabó marcando el rumbo del álbum", explica el cantante a este diario.

Ese lugar tan cotidiano y, a la vez, tan profundo fue el punto de partida de las nueve canciones que componen 'Anatomía de un frío universo'. Pero no hubo un concepto previo que marcase el camino. Como ese despertar del que habla Leza, todo surgió de forma natural. Primero llegaron las canciones. Después descubrieron el hilo que había entre ellas: "Un día leí que en física el frío no existe. Me voló la cabeza. Ellos lo llaman ausencia de calor. Yo lo llevé al terreno emocional y se ajustaba como una armadura al conjunto de las nueve canciones. Decimos que determinada persona es fría por una ausencia de calor, porque alguien no ha sabido propiciar la temperatura adecuada para que no se produzca ese estado de frialdad. Todo el disco gira en torno al amor y sus ausencias, a momentos en los que uno se mira desde arriba y deja de construir el dolor desde dentro para hacerlo como un espectador. 'Anatomía de un frío universo' condensaba muy bien todos esos conceptos".

Pero Las Novias nunca ha tenido prisa. Casi 40 años de carrera y siete discos dan buena cuenta de ello: "Somos conscientes de que las canciones hay que hacerlas bien. Tenemos que dejarlas en una estantería, que maduren. Para 40 años de carrera no tenemos tantos discos como debería tener un grupo de esta longevidad, pero preferimos trabajar así". Esa paciencia tampoco termina cuando las canciones están hechas. Para la banda, sacar un disco hoy sigue siendo "todo un acto romántico", sobre todo si se hace a la antigua usanza: "Pertenecemos a la vieja escuela y consideramos que las canciones han de escucharse en un formato físico, y eso siempre requiere otros tiempos. Este lo hemos editado solo en vinilo, y estará disponible en Discos Linacero y en la página web de la tienda".

Aunque el grupo también sabe que esperar demasiado tiene sus riesgos. Por eso, esta vez han decidido abrir el disco poco a poco. Desde el año pasado han ido dejando ver casi dos tercios de sus canciones, una forma de alargar su recorrido y evitar que todo ese trabajo se desvanezca demasiado pronto: "Nosotros no disponemos de una multinacional ni de una discográfica con presupuesto. Cuando haces un trabajo como este, es una pena que todo el esfuerzo, dinero, horas, pasión e ilusión que pones se desvanezca en cuestión de un mes y medio".

La primera en salir por esa puerta fue 'Aguanta, corazón'. Y no fue una elección al azar. "Era el tema que mejor definía lo que queríamos transmitir en ese primer bloque. Tiene que ver con ese momento en el que Atenea se acerca al oído de Ulises, en pleno viaje a Ítaca, cuando le está costando dios y ayuda seguir adelante, y es capaz de decirle: 'Aguanta, corazón'. Es una canción sobre lo que somos capaces de hacer y construir sobre las cenizas de algo que parecía destinado a que se lo llevara el viento", reflexiona el zaragozano.

El miedo al folio en blanco

Las letras de los nueve temas llevan la firma de Leza. Pero los años no han hecho que enfrentarse al folio en blanco resulte más fácil. Más bien al contrario. "Cada vez me da más miedo", reconoce. En este disco, la escritura se convierte en "un juego constante de metáforas", una forma poética de llevar "el dolor, la soledad y la introspección a un lugar muy concreto desde el que poder verbalizarlos". Aunque, curiosamente, las palabras nunca llegan primero: "Lo primero de todo es la música. Sobre ella, canto una especie de 'spanglish' con la melodía que llevo en mi cabeza. Luego lo paso todo al español, respetando milimétricamente dónde están todas las tildes. Es un trabajo muy puntillista".

Hace cuatro años, la banda presentaba 'Detente bala' como una especie de amuleto con el que pedirle al rock un poco más de tiempo. Ahora, ya cerca de cumplir cuatro décadas de trayectoria, parece que surtió efecto: "Estamos más en forma que nunca. 'Detente bala' sirvió para que siguiéramos luchando. Somos un grupo de culto y no tenemos más que nuestras manos, nuestros oídos y nuestra mente para seguir adelante. 'Anatomía de un frío universo' es el resultado de años alimentando la caldera del espíritu".

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Y la espera termina este sábado. Las Novias estará en La Campana Underground, de 12.30 a 14.30 horas, para presentar y firmar el nuevo álbum. Tan solo un mes después, 'Anatomía de un frío universo' empezará a rodar por los escenarios: Madrid (Sala El Sol, 10 de octubre), Barcelona (Wolf, 17 de octubre), Portugalete (Estudios Groove, 7 de noviembre), Castellón (Because, 21 de noviembre) y Zaragoza (Oasis, 11 de diciembre). "Nunca se sabe si esta será la última gira, así que vamos a aprovecharla al máximo", concluye Leza.