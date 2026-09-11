La relación entre el paisaje y el sonido cobra protagonismo en el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca

Los artistas Óscar Bueno y Raquel G. Ibáñez han dado a conocer este viernes en el CDAN sus proyectos de investigación artística, que han desarrollado en el museo de la capital altoaragonesa gracias a una beca concedida por el Ministerio de Cultura.

La beca para realizar proyectos artísticos en residencia se concedió únicamente a 50 artistas de entre las más de 800 solicitudes recibidas por el Ministerio. Los dos creadores han trabajado durante el pasado curso académico en el CDAN para desarrollar sus propuestas.

Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) ha trabajado en el proyecto ‘Ceremonias de baja frecuencia’, una investigación artística sobre las ceraunias o piedras del rayo, los sistemas de la lucha antigranizo y su relación con el fenómeno sonoro, en el que se han tenido en cuenta saberes de arraigo campesino y artefactos de creación industrial.

Los artistas Óscar Bueno y Raquel G. Ibáñez han dado a conocer este viernes en el CDAN sus proyectos de investigación artística / Gobierno de Aragón

La artista ha registrado grabaciones de paisaje sonoro, registros VLF (Very Low Frequencies) e investigación de campo entre Aragón y Asturias. El proyecto se materializa en una instalación de audio y 18 placas de pizarra grabadas. La propuesta se articula mediante la voz y la palabra, grabaciones de campo, antenas, pedales de distorsión, micrófonos de contacto y guijarros.

Esta tarde, desde las 19:30 horas en el CDAN, la artista llevará a cabo una performance sonora realizada con materiales del proceso de investigación. Su trabajo se centra en el estudio de la liminalidad y las conexiones entre lo sonoro, el lenguaje y la imagen visual, mediante los preceptos de la acustemología y la escucha como metodología.

Performance en el Ibón de Piedrafita

Este sábado, desde las 9:00 horas, Óscar Bueno (Avilés, 1985) llevará a cabo una performance para el público, un encuentro-excursión al Ibón de Piedrafita para dar a conocer su proyecto, ‘La excitación del paisaje: la roca blanda’. La propuesta no es una excursión convencional, sino una pieza viva que fusiona el diálogo, la contemplación colectiva y la performance.

El artista propone un recorrido colectivo entre caminata, escucha, voz y contemplación. La pieza explora la idea de la excitación del paisaje, entendiendo el paisaje como una relación: aquello que emerge entre el territorio, los cuerpos que lo perciben y la construcción cultural que media esa experiencia.

A través de acciones, prácticas de escucha y composiciones sonoras, la performance busca desplazar las formas habituales de percibir y habitar la montaña. No pretende intervenir sobre el territorio, sino resaltar la relación que el ser humano mantiene con él, abriendo la posibilidad de que aparezcan otras formas de atención, presencia y escucha.

En este caso, para participar en la actividad se ha puesto a disposición del público un autobús que saldrá de Huesca a las 9:00 horas para trasladar a los participantes hasta Piedrafita de Jaca donde se iniciará la ruta a pie hasta el Ibón de Piedrafita, que durará unos 90 minutos aproximadamente.

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El recorrido culminará en el Ibón, espacio en el que se desarrollará la performance: una propuesta entre la acción, la contemplación y el concierto que, mediante una serie de dispositivos especiales, permitirá al público acceder a la dimensión sonora de la pieza de manera individualizada, sin interferir en el paisaje. El regreso en autobús será a las 15:00 horas desde Piedrafita de Jaca. Las plazas para participar ya están completas.