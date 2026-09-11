Ultimate Manga bate récords en Zaragoza: "Hay demasiadas cosas que me llaman la atención, tengo que controlarme un poco"

Hay quien llevaba meses preparando el personaje en el que se convertiría esta tarde. Quien ha llegado con una larga lista de imprescindibles: figuras, mangas, cartas... Quien tenía claro a qué actividades quería ir y quien simplemente se ha acercado para ver qué encontraba. Los motivos eran distintos, pero, nada más cruzar las puertas de la Sala Multiusos, todos parecían hablar un mismo idioma. Ultimate Manga ha vuelto este viernes a Zaragoza y lo ha hecho, por cierto, con su edición más ambiciosa hasta la fecha. Por delante queda todo un fin de semana repleto de manga, anime, 'cosplay', videojuegos o ilustración; distintas formas de acercarse a un universo que, a juzgar por lo visto en sus primeras horas, cada vez necesita menos presentación.

Las puertas han abierto a las 16.30 horas y, desde entonces, decenas de amantes de la cultura japonesa se han perdido entre los más de 100 'stands' que llenan este año la sala, todo un récord para el evento. Por sus pasillos se han cruzado edades y aficiones muy distintas, aunque una vuelta rápida bastaba para darse cuenta de algo: los más jóvenes eran mayoría.

Entre ellos estaba Laura Cortés. Tiene solo 16 años, pero ya puede presumir de veterana: no se ha perdido ni una edición. "He venido todos los años. Lo que me hace volver es la gente y el ambiente. Es un lugar increíble para conocer a personas con gustos parecidos a los míos", cuenta la zaragozana a este diario. Con el tiempo, también ha visto cómo esa afición ha ido ganando terreno: "Eventos como este hacen que esta cultura esté cada vez más normalizada. Aunque eso a veces también tiene una parte negativa: hay más demanda y cuesta más acceder a determinadas cosas".

Un grupo de jóvenes que ha acudido esta tarde a la primera jornada de Ultimate Manga. / Laura Trives

Quizá justo ahí esté una de las claves. Lo que fuera puede dar cierta vergüenza, aquí se vive con bastante más naturalidad. Alicia Aparicio lleva tres años comprobándolo: "Hay mucha gente haciendo 'cosplay' y me parece muy chulo poder salir de mi zona de confort y disfrutar de algo que me gusta en un espacio tan abierto". Porque durante unas horas nadie parece preocuparse demasiado por llamar la atención. Más bien ocurre lo contrario: cuanto más se parece uno a su personaje favorito, mejor.

Ejemplos no faltaban. Nada más poner un pie dentro, aquello parecía una especie de desfile temático. Entre los pasillos se cruzaban Sans, el esqueleto de 'Undertale'; Tsukimi Kurashita, de 'Princess Jellyfish'; Venti, de 'Genshin Impact', o Shinobu Kocho, de 'Kimetsu no Yaiba'... Si una cosa han dejado clara todos ellos es que, esta tarde, la ficción tenía bastante más vida fuera de las pantallas y las páginas de los cómics.

Eso sí, convertirse en un personaje no siempre es cuestión de ponerse un traje. Laura, por ejemplo, ha dedicado cerca de un mes solo a una parte de su 'cosplay': "He construido la espada de Mavuika, de 'Genshin Impact'. Me gusta muchísimo el personaje, me ha marcado mucho y estoy muy orgullosa del resultado". Mañana irá un paso más allá en el concurso: "Llevaré otro traje que también he hecho yo, el del Demonio Ángel de 'Chainsaw Man'. Implicarme tanto en los trajes es lo que más me gusta de estos eventos".

Aunque también había espacio para quienes todavía tenían todo por descubrir. Álex Pomescu, por ejemplo, ha cruzado esta tarde por primera vez las puertas de la Multiusos por todo lo que había escuchado de ediciones anteriores: "Ha cumplido bastante mis expectativas. Me ha gustado especialmente todo lo que ofrecen: videojuegos, anime, figuritas, llaveros… Incluso tatuajes". Y es que, con semejante escaparate, salir con las manos vacías no parecía tarea fácil. Sofía Serrano, al menos, intentaba ponerse un límite: "Hay demasiadas cosas que me llaman la atención. Tengo que controlarme un poco".

Una de las claves: el boca a boca

Además, parece que el boca a boca no solo ha funcionado entre el público. También ha llegado hasta el otro lado de los puestos. José Luis González, responsable de Claus.ART, ha viajado desde Granada para participar por primera vez: "Estoy especializado en anime y videojuegos. He venido a probar porque un amigo lleva años viniendo y me lo recomendó. Además, estoy en un grupo de artistas y todos me habían hablado muy bien de la organización". Y no ha sido el único que ha querido probar suerte. "Nunca antes nos habían llegado tantas propuestas para montar un puesto. Hemos recibido más de doscientas. Eso nos beneficia mucho porque podemos elegir y, en consecuencia, asegurar calidad", explican desde la organización.

Pero no todo ha ocurrido entre los puestos. Esta tarde también se ha podido pasar de los videojuegos a los juegos de mesa, probar una lucha con sables de luz o acercarse a alguno de los talleres para los más pequeños. Las ponencias abrían todavía más el abanico: desde 'Las Sinsombrero y la Generación del 27 a través del cómic y el manga', con los doctores Julia Rigual y Pablo Anía, hasta la presentación del último libro de Javier Olivares, 'La botella de Kandor: 10 años no son nada'. Una mezcla que responde a una idea sencilla: "Intentamos que se solapen distintas actividades para que todo el mundo encuentre su sitio en todo momento".

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Y todo esto solo ha sido el comienzo. Desde Ultimate Manga aseguran que este primer día "ha superado todas las expectativas. Ha sido nuestro viernes más multitudinario de todas las ediciones y esperamos que sea un adelanto de lo que va a pasar el sábado y el domingo". Está por ver. Por ahora, el festival volverá a abrir sus puertas este sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, con propuestas como la batalla de 'farmear aura', el ya tradicional concurso de cosplay o el concurso de poses frikis.