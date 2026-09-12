La asociación de artesanos de Aragón presenta el programa del festival Cerco: encuentros con artistas y exposiciones gratuitas

La Asociación Profesional de Artesanos de Aragón ha presentado el programa completo del festival Cerco 2026, que ha desplegado un itinerario de inauguraciones, que comienza este domingo en Urban Gallery, y se prolongará hasta el 25 de septiembre con la última apertura en el Centro de Artesanía de Aragón.

El festival, tras el avance presentado en julio centrado en las grandes exposiciones, regresa este mes de septiembre con una intensa agenda que ofrecerá al público la oportunidad de encontrarse con artistas nacionales e internacionales, han informado desde la Asociación.

El programa incluye actividades que se extenderán "de septiembre a noviembre" y contempla una variada oferta de eventos que abarca desde inauguraciones hasta encuentros con creadores. Entre las propuestas más destacadas ha señalado que habrá un encuentro con ceramistas aragoneses en el Torreón Fortea, con la ceramista Madola en el Centro Joaquín Roncal, o la presentación de la obra resultante de la residencia en el Taller Escuela Cerámica de Muel. Algunas actividades "requieren reserva previa, como la Ruta por la cerámica urbana de vanguardia de Zaragoza con Sergio Sevilla.

Entre los destacados del programa figura un intercambio autoral Cataluña-Aragón con muestras cruzadas entre la Asociación de Ceramistas de Cataluña (ACC) y ceramistas aragoneses o la presencia de "talento joven a través de Espacio Latente, una plataforma en el Centro de Artesanía con Esther Alías, Isabel Lozano y Miriam Mérida, así como "una residencia internacional con la escultora Lora Zyuzina que desarrolla su proyecto en Muel, culminando con su presentación oficial el 27 de septiembre.

El festival ha contado con la suma de apoyos institucionales, destacando el incremento del respaldo de la Diputación de Zaragoza este año, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Caja Inmaculada. Además, dispone de "las valiosas colaboraciones" de la empresa Anglada, el Ayuntamiento de Muel, la Asociación de Ceramistas de Cataluña, la Asociación Nacional de Profesionales de Cerámica (ANPEC) y Urban Gallery.

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El acceso a las actividades será "gratuitamente para todos los amantes de la cerámica y del arte", configurándose como "un importante punto de encuentro de profesionales dedicado al intercambio, la colaboración y la creación de nuevas conexiones en torno a la cerámica contemporánea". El programa completo se puede consultar en la página web del festival y en las redes sociales oficiales '@cercoceramica'.