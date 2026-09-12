Guardando las distancias: La cultura estaba antes incluso que tú

Antes de que existieran los ministerios de Cultura, las consejerías, las concejalías, los institutos de cultura, los patronatos, las fundaciones, los observatorios, las mesas sectoriales y hasta los Estados, ya había alguien contando una historia alrededor de una hoguera. Alguien dibujaba un animal en una pared. Alguien cantaba. Alguien hacía música, levantaba una escultura, representaba una tragedia o escribía unos versos. La cultura no nació cuando la Administración decidió organizarla. La Administración llegó después.

Conviene recordarlo porque a veces parece que hemos construido el relato al revés. Hablamos de la cultura como si fuera un servicio que prestan las instituciones, un programa presupuestario, una agenda de actividades o una sucesión de convocatorias públicas. Y no. Todo eso puede ser necesario, incluso imprescindible, pero es accesorio. La cultura existe porque existen personas que crean. Personas que, en muchos casos, llevan haciendo exactamente eso desde mucho antes de que nosotros descubriéramos la palabra «sector».

Y, sin embargo, seguimos tratando a buena parte de esos creadores como si tuvieran que demostrar cada mañana que merecen existir. Se les pide público, rentabilidad, impacto, retorno, innovación, transversalidad, capacidad de atraer turismo y, si es posible, que además solucionen algún problema social. A ningún sector considerado estratégico se le exige semejante ejercicio permanente de justificación. El Estado ayuda a la agricultura porque considera que necesita garantizarla. Ayuda a la industria porque entiende que genera riqueza y empleo. Ayuda al turismo porque sabe que forma parte de la economía. Ayuda al deporte porque ha asumido que también construye país.

Entonces, ¿por qué la cultura no?

La pregunta no debería ser si una obra de teatro, un concierto, una novela, una película o una exposición van a ser capaces de devolver cada euro invertido. Si ese fuera el criterio, probablemente buena parte de nuestra cultura desaparecería. Y no porque fuera mala, sino porque hay cosas cuyo valor no cabe en una hoja de Excel.

La cultura también genera economía. Naturalmente. Hay profesionales, empresas, trabajadores, salas, editoriales, productoras, técnicos, diseñadores, librerías, festivales y una larguísima cadena de actividad alrededor de ella. Pero reducirla a eso sería aceptar precisamente el marco equivocado. La cultura sirve también para algo mucho más difícil de cuantificar: nos permite reconocernos, discutir quiénes somos, imaginar quiénes podemos ser y dejar una huella de nuestro tiempo para quienes vengan después.

Por eso el debate sobre el apoyo público a la cultura no debería plantearse como una limosna para artistas ni como una concesión graciosa de las instituciones. Tampoco como un cheque en blanco. El dinero público debe estar sometido a criterios, transparencia y evaluación. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra obligar a la cultura a demostrar constantemente que merece ocupar un lugar entre las prioridades de una sociedad.

Quizá hemos confundido demasiado a menudo la cultura con su aparato administrativo. Y quizá ha llegado el momento de recordar una evidencia elemental: los creadores estaban allí antes de que llegaran las instituciones y seguirán estando cuando cambien los gobiernos, los consejeros, los concejales y las estructuras.

El Estado no inventó la cultura. No tiene que concederle permiso para existir. Pero si considera que hay sectores que merece la pena proteger porque son importantes para la sociedad, debería empezar a preguntarse por qué la cultura, que lleva acompañándonos desde antes de que existiera el propio Estado, no merece exactamente la misma consideración.