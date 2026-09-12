La joven aragonesa que viene a demostrar que el talento sigue vivo en Zaragoza: "No hay necesidad de irse lejos, solo hay que buscarlo, porque está aquí"

Muchos son los jóvenes que sueñan con poder poner su arte en el mundo, pero esto no es una tarea fácil. Menos aún cuando toda la narrativa cultural está centrada en las grandes ciudades. A veces, este relato hace que nos olvidemos de que el talento puede existir en todo lugar; solo hace falta pasión, constancia y dedicación. Eso es justamente lo que hace brillar a Izarbe, la joven zaragozana que vino a recordarnos que el arte no tiene por qué huir de su hogar.

‘Nuevas Puertas’, su primer EP, salió en las plataformas de streaming el pasado 19 de junio. Compuesto por cinco canciones propias, el primer trabajo de estudio de la cantante está producido por Jorge Portillo, que ha trabajado con artistas como Delacueva y Nena Daconte. Las composiciones de Izarbe invitan a una reflexión respecto a nuestro mundo interior y hacia dónde podemos llegar, dejando claro que el nombre del disco no es en vano, tal y como lo demuestra la canción homónima.

Aunque el rock siempre haya estado presente en su vida, el sonido de Izarbe, hija de Nano Pérez, bajista y vocalista de la mítica banda de heavy metal aragonesa, Pedro Botero, es muy propio del pop actual, con efectos de producción que recuerdan a iconos de las nuevas generaciones como Olivia Rodrigo, The 1975, Belén Aguilera o Ana Mena, pero independientemente de la edad del público que pueda llegar a escuchar sus canciones, es imposible no dejarse llevar por las melodías inmersivas de ‘Nuevas Puertas’.

“Mi relación con la música es algo que viene de cuna. Mi padre es músico, así que siempre he estado en contacto con este mundo. A los tres años ya iba a clases de piano, y a los siete me apuntaron a clases de violín en el conservatorio. Todo esto lo compaginaba con clases de canto. Sin embargo, fue en pandemia, con 15 o 16 años, cuando empecé a componer. Lo hacía en secreto, no lo sabían ni siquiera mis padres”, relata la zaragozana. “Soy una persona muy reservada, y era mi manera de poder expresarme una forma segura y cómoda. Lo que cuento no necesariamente son historias personales, sino mis propias inquietudes o aquello que observaba en mi entorno, cosas que no me sentía bien verbalizando, pero sí cantando.”

Cuando la cuarentena se acabó y, poco a poco, el mundo volvió a su ritmo habitual, Izarbe tomó la decisión de enseñarle sus canciones a su profesor de canto, que impresionado por el talento de la joven, fue directamente a comentarlo con su padre. “Él se pensaba que mi padre sabía que llevaba tiempo componiendo, pero nunca se lo había dicho. Me pidió escuchar mis canciones y me incentivó a dar el paso de buscar a un productor para experimentar de una forma más profesional.”

Cuando llegó al estudio de Portillo, no había ninguna intención por parte de la joven de sacar su música a la luz, sino que su idea era simplemente guardarlas para sí misma. No obstante, al darse cuenta que las sesiones con el productor iban bien, contempló la posibilidad de hacer un EP con todo lo que llevaban trabajando. “Todo surgió de forma muy natural. Yo le enseñaba las canciones a Jorge, cantándolas en el piano, y él entendía exactamente lo que quería. Cuando fui consciente de que el proyecto estaba quedando tan bien, le propuse recopilar todo en un EP y sacarlo a las plataformas”, explica Izarbe.

La música de Izarbe sale en un contexto en el que vemos que cada vez más jóvenes se van de sus ciudades natales para poder cumplir sus sueños de ganar cierto reconocimiento en la música y en el arte. La centralización de la cultura nos ha hecho olvidar que Zaragoza siempre ha sido una ciudad dónde el arte ha florecido, y propuestas como la suya son fundamentales para entender que lo que tenemos en casa no es menos que aquello que se gesta en Madrid o Barcelona.

“Siempre he escuchado que para triunfar, tendría que irme a otro lugar, pero lo cierto es que, no solo le tengo mucho cariño a Zaragoza, sino que estoy muy cómoda aquí. Creo que es una ciudad que, a pesar de no ser muy grande, ofrece muchas oportunidades para artistas emergentes, que van desde concursos hasta la posibilidad de tocar en directo en diversas salas. No hay necesidad de irse lejos, solo hay que buscar el talento, porque está aquí. Si alguien se va fuera, que sea por la experiencia, por madurar y crecer, pero que sepa que se puede triunfar reivindicando sus orígenes y aquellos lugares que le hacen ser quién realmente es”, aconseja la cantante.

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Asimismo, ‘Nuevas Puertas’ es la carta de presentación de una chica de 22 años que no le tiene miedo a la vida y quiere transmitir que todos los jóvenes deberían dejarse llevar y disfrutar de estos años, porque pasan y no se recuperan. Izarbe defiende que no debemos sentir vergüenza de quiénes somos, de lo que nos gusta o de nuestros errores, sin importar lo que digan los demás, porque, al final, el único criterio que importa es el propio.