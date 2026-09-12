Una leyenda del trash metal europeo actúa este sábado en la sala López de Zaragoza: dónde comprar las entradas

La Sala López de Zaragoza acoge este sábado, 12 de septiembre, una sesión de rock duro y el heavy metal con la actuación de los británicos Xentrix, una de las referencias del thrash metal europeo, y los históricos Legion DC, considerados una de las bandas destacadas de la trayectoria del thrash en España. El concierto está organizado por la Asociación Cultural de Rock Zaragoza El Batallador dentro de su temporada de 2026.

La actuación permitirá disfrutar de una banda fundamental de la escena británica de finales de los años 80 junto a una formación española con más de tres décadas de trayectoria.

Xentrix llegará, además, a Zaragoza en un momento especialmente relevante, después de anunciar su nuevo trabajo discográfico, 'Allied With the Enemy', que será publicado por Listenable Records como sucesor de 'Seven Words', editado en 2022.

El nuevo álbum ha sido grabado entre finales de 2025 y 2026 en los Backstage Studios de Inglaterra. Su presentación en directo combinará previsiblemente clásicos de la trayectoria de Xentrix con los primeros adelantos de este nuevo trabajo, que supone una nueva etapa para una formación con más de cuatro décadas de historia.

Xentrix nace en Preston (Lancashire) en 1984, inicialmente bajo el nombre de Sweet Vengeance, y adopta su denominación definitiva en 1988. Su primera demo, 'Hunger For...', recibe una valoración de cinco estrellas en la revista Kerrang!, lo que contribuye a llamar la atención de Roadrunner Records y facilita el fichaje de la banda por el sello.

Con Roadrunner Records publican en 1989 su primer álbum, 'Shattered Existence', con el que posteriormente giran junto a Sabbat. La formación se convierte así en una de las protagonistas de la expansión del thrash metal británico durante aquella época.

Junto a Sabbat, Acid Reign y Onslaught, Xentrix ha sido incluida históricamente entre las bandas que conformaron el denominado 'Big Four' del thrash británico, una generación que ha contribuido a situar al Reino Unido en el mapa internacional del género durante la segunda mitad de los años 80.

A aquel debut le siguen trabajos como 'For Whose Advantage?' (1990), 'Kin' (1992) y 'Scourge' (1996), antes de que la banda se disolviera en 1997. Tras una breve reunión entre 2005 y 2006, Xentrix retoma su actividad de manera estable en 2013 y regresa al mercado discográfico con 'Bury the Pain' (2019) y 'Seven Words' (2022).

Ahora, más de 40 años después de sus comienzos, el grupo afronta una nueva etapa con 'Allied With the Enemy', manteniendo viva la esencia del thrash británico de la vieja escuela y trasladándola de nuevo a los escenarios.

Entradas a la venta

En el otro lado del cartel estarán Legion DC, una formación con más de 30 años de trayectoria que llevará a la Sala López su propuesta y su experiencia en directo. La banda forma parte de la historia del metal nacional y completará una noche dedicada al thrash y al rock duro.

La cita forma parte de la actividad desarrollada por la Asociación Cultural de Rock El Batallador, que continúa trabajando para reforzar la presencia del rock duro dentro de la programación cultural de Zaragoza y acercar a la ciudad propuestas nacionales e internacionales.

Las entradas tendrán un precio de 25 euros en venta anticipada, 30 euros en taquilla y 20 euros para los socios de la asociación. La venta online se realizará a través de Vivetickets, mientras que las entradas físicas estarán disponibles en Bar Atrio y Pub Infiernos.

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Con este concierto, El Batallador mantiene su apuesta por el metal como una expresión cultural viva y por la creación de espacios para las diferentes generaciones de aficionados.