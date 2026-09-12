Luz Casal y Pablo López ponen el broche de oro a un gran Sonna Huesca 2026

El Sonna Huesca nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras siete ediciones, está plenamente consolidado en la provincia altoaragonesa. El festival echó a andar el pasado 4 de julio y ha concluido este sábado con el directo de Luz Casal en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena.

En estos más de dos meses, diferentes espacios naturales de las diez comarcas oscenses han acogido una treintena de actuaciones (casi todas gratuitas) a cargo de artistas como Raúl Refree y Niño de Elche, Tori Sparks, Los Hermanos Cubero, Momi Maiga, el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío.

Como ya es habitual, el festival ha vuelto a poner su broche de oro el segundo fin de semana de septiembre en Sariñena. Este sábado ha sido Luz Casal, mientras que Pablo López ofreció el viernes otro íntimo concierto para apenas 1.800 personas. Los cabezas de cartel de esta séptima edición han hecho vibrar a sus seguidores en una Cartuja de las Fuentes que se ha llenado de emoción con ambas actuaciones.

Luz Casal, este sábado en Sariñena. / Sonna Huesca

El artista malagueño demostró a plena luz del día por qué se destaca siempre la intensidad de sus directos. Pablo López mantuvo con el público del Sonna una conversación íntima, espontánea e improvisada que duró prácticamente dos horas y en la que llegó a cantar desde la mesa de sonido, tras mezclarse con el público y provocar un auténtico delirio entre sus fans más acérrimos.

Uno de los grandes aciertos del recital fue el equilibrio elegido entre sus temas clásicos y más conocidos y el material más reciente, mientras que el público respondió entregado a cada reto que le planteó el artista con coros, palmas y risas.

Por su parte, Luz Casal ha logrado este sábado colgar el cartel de no hay billetes con más de 2.000 personas en la Cartuja de las Fuentes. La artista gallega ha presentado su nuevo disco 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones.

Su concierto ha sido la guinda de esta séptima edición del Sonna Huesca, en el que además de música también ha habido circo y teatro. El festival, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, ya mira a 2027 y empieza a preparar una cita que ya está totalmente consolidada en la agenda cultural de la comunidad aragonesa.