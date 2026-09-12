El otoño trae a Harinera ZGZ música, danza, teatro, circo y talleres para todos los públicos

Harinera ZGZ desarrollará entre septiembre y diciembre una veintena de propuestas gratuitas de música, danza, teatro, circo, creación audiovisual y talleres artísticos dirigidas a públicos de todas las edades y con especial atención a la accesibilidad y la inclusión de personas con diversidad funcional.

La programación, organizada junto a distintas entidades colaboradoras, incluye desde la creación de un mural colectivo y un espectáculo audiovisual hasta talleres de arte floral, lengua de signos, circo o literatura, y se integrará además en citas de la agenda cultural zaragozana como las Fiestas del Pilar, el Festival Asalto, Juega e Imagina y la programación navideña.

Las actividades comenzaron este mes con 'Circapacidad', de Peliagudo Arte y Circo, y el 'Teatro de las emociones' de AFDA, y continuarán desde el 17 de septiembre con 'Pintamos mucho', un taller coordinado por el artista plástico Carlos Spogo dentro del Festival Asalto en el que mayores de 65 años y jóvenes de entre 15 y 30 crearán conjuntamente un mural mediante la técnica del collage.

También se celebrarán los talleres 'Raíz inclusivo', de la asociación Inlaza, con la elaboración de kokedamas, minijardines y otras piezas, y un curso básico de Lengua de Signos Española coordinado por ASZA, entidad que impartirá además un taller de cine social para jóvenes sordos.

A finales de septiembre comenzará 'Trazos compartidos', un espacio de creación colectiva impulsado por ASAPME para diseñar y pintar un mural a lo largo de diez sesiones y trabajar a través del arte el bienestar emocional. Durante las Fiestas del Pilar, Harinera ZGZ acogerá el espectáculo 'Diminutivo', de Títeres sin cabeza, y actividades protagonizadas por los cabezudos Lía y Bruno, ambos con implantes cocleares visibles, para acercar la discapacidad a niños, jóvenes y familias.

La programación de octubre incluirá también talleres de grabado y estampación con 'Art Caravan' y una propuesta artística basada en los hongos y la naturaleza, además del regreso de 'Disco-Disco', un tardeo inclusivo dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que tendrá sesiones el 24 de octubre, el 21 de noviembre y el 12 de diciembre.

Harinera mantendrá asimismo su colaboración con el Festival Juega e Imagina, que el 1 de noviembre llevará al centro 'Panaderas en Harinera', una experiencia participativa en torno a las músicas tradicionales, y a finales de ese mes 'La dragona Ramona', un taller de creación literaria para niños de entre 5 y 12 años.

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Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa a través del correo electrónico de Harinera ZGZ.