El otoño trae a Harinera ZGZ música, danza, teatro, circo y talleres para todos los públicos
El espacio desarrollará entre septiembre y diciembre una veintena de propuestas gratuitas
Harinera ZGZ desarrollará entre septiembre y diciembre una veintena de propuestas gratuitas de música, danza, teatro, circo, creación audiovisual y talleres artísticos dirigidas a públicos de todas las edades y con especial atención a la accesibilidad y la inclusión de personas con diversidad funcional.
La programación, organizada junto a distintas entidades colaboradoras, incluye desde la creación de un mural colectivo y un espectáculo audiovisual hasta talleres de arte floral, lengua de signos, circo o literatura, y se integrará además en citas de la agenda cultural zaragozana como las Fiestas del Pilar, el Festival Asalto, Juega e Imagina y la programación navideña.
Las actividades comenzaron este mes con 'Circapacidad', de Peliagudo Arte y Circo, y el 'Teatro de las emociones' de AFDA, y continuarán desde el 17 de septiembre con 'Pintamos mucho', un taller coordinado por el artista plástico Carlos Spogo dentro del Festival Asalto en el que mayores de 65 años y jóvenes de entre 15 y 30 crearán conjuntamente un mural mediante la técnica del collage.
También se celebrarán los talleres 'Raíz inclusivo', de la asociación Inlaza, con la elaboración de kokedamas, minijardines y otras piezas, y un curso básico de Lengua de Signos Española coordinado por ASZA, entidad que impartirá además un taller de cine social para jóvenes sordos.
A finales de septiembre comenzará 'Trazos compartidos', un espacio de creación colectiva impulsado por ASAPME para diseñar y pintar un mural a lo largo de diez sesiones y trabajar a través del arte el bienestar emocional. Durante las Fiestas del Pilar, Harinera ZGZ acogerá el espectáculo 'Diminutivo', de Títeres sin cabeza, y actividades protagonizadas por los cabezudos Lía y Bruno, ambos con implantes cocleares visibles, para acercar la discapacidad a niños, jóvenes y familias.
La programación de octubre incluirá también talleres de grabado y estampación con 'Art Caravan' y una propuesta artística basada en los hongos y la naturaleza, además del regreso de 'Disco-Disco', un tardeo inclusivo dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que tendrá sesiones el 24 de octubre, el 21 de noviembre y el 12 de diciembre.
Harinera mantendrá asimismo su colaboración con el Festival Juega e Imagina, que el 1 de noviembre llevará al centro 'Panaderas en Harinera', una experiencia participativa en torno a las músicas tradicionales, y a finales de ese mes 'La dragona Ramona', un taller de creación literaria para niños de entre 5 y 12 años.
Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa a través del correo electrónico de Harinera ZGZ.
- Carla Leite, sobre su etapa en el Casademont Zaragoza: 'Fue horrible, creo que perdí las ganas de jugar al baloncesto
- Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
- Trece asociaciones pro Palestina envían una carta al Casademont Zaragoza por el fichaje de Yarden Garzon
- La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- La OktoberFest de Valdespartera agota sus entradas en menos de diez minutos mientras la del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire
- ¿Fin a los atascos?: El tráfico de Zaragoza se aliviará la próxima semana con la reapertura del giro en María Agustín
- El Gobierno de Aragón asegura que 'ningún centro de datos proyectado en Aragón cumple los requisitos del Gobierno
- El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue 'activo' tras una intensa noche trabajando en su extinción