La aragonesa Luisa Gavasa deja sin aliento en su nueva película: "Cuando me puse la peluca y el camisón, acabé de meterme en el personaje"

Luisa Gavasa ha conseguido trasladar fuera de la pantalla la fascinación que ella misma sintió por su personaje cuando leyó por primera vez el guion de ‘El nido’. En este claustrofóbico ‘thriller’ psicológico, la zaragozana interpreta un papel muy alejado de sus cánones y, quizá por ello, ha disfrutado de lo lindo interpretándolo. Sin duda, su impactante imagen y su gran trabajo interpretativo logran dejar sin aliento al espectador. La otra mitad del mérito (o más) hay que otorgárselo a Michelle Jenner, que protagoniza el filme dirigido por Hugo Stuven y estrenado esta semana en los cines de toda España. Ambas se bastan y se sobran para sostener una película en la que resuenan con fuerza los ecos de Shyamalan, Hitchcock y Polanski.

«En cuanto lo leí me quedé prendada del personaje. Lo que más me atrapó es que era un papel muy complejo, con muchas capas», indica Gavasa, que en cada jornada de rodaje debía afrontar una hora y media de maquillaje: «Fue intenso, pero también muy divertido. En general, todo lo que sea metamorfosis nos encanta a las actrices y aquí ese lado fue muy potente. Cuando me puse la peluca y el camisón, acabé de meterme del todo en el personaje».

En ‘El nido’, Gavasa interpreta a la madre de Marta (Michelle Jenner), una joven que vive obsesionada con proteger a su familia del aterrador mundo exterior. Para lograrlo, mantiene encerrados en su cabaña del mitad del bosque a su hijo pequeño y a su madre bajo estrictas rutinas. Todo parece marchar en orden dentro de su refugio hasta la llegada de Velasco, un extraño que es capaz de despertar la profunda oscuridad que Marta esconde en su interior.

Luisa Gavasa, Michelle Jenner y Dylan Radley atienden a las explicaciones de Hugo Stuven, director de ‘El nido’. / Xavi Farré

Espoleada por una gran puesta en escena y el trabajo de ambas actrices, este ‘thriller’ con elementos de cuento de terror consigue crear una atmósfera densa y opresiva, tal y como indica Gavasa. «Es una película muy oscura, pero, sin embargo, en el rodaje reinó la luz», destaca la actriz, que rodó el filme en octubre de 2025. Lo recuerda bien porque, por primera vez en su carrera, compaginó dos proyectos a la vez: «Fue la primera y la última, porque acabé exhausta».

Y es que, a sus 75 años, acaba de vivir una de sus épocas más intensas y más cargadas de trabajo al compatibilizar durante dos meses el rodaje de ‘El nido’ y la gira de la obra teatral ‘Chavela, la última chamana’, un emotivo homenaje a la vida y el legado de la cantante mexicana. En el horizonte, además, ya divisa otros estrenos : ha formado parte del reparto de las series ‘Ardora’ (se estrenará en 2027 en Movistar Plus) y ‘Nueve Reinas’ (en Netflix), así como de la película ‘La vida después’, dirigida por Clara Santaolaya.

«El año que viene rodaré dos películas con los directores Óscar Toribio y Jesús Martínez y otra serie. Ah, y ahora en octubre ruedo un corto del realizador aragonés Carlos Laín. La verdad que no paro, pero mientras siga disfrutando seguiré en la brecha», subraya una actriz a la que el éxito profesional, tal y como se entiende ahora, le llegó en plena madurez interpretativa.

Ganadora de un Goya

Fue con ‘La novia’, la segunda película de la aragonesa Paula Ortiz. Su papel como madre lorquiana le valió en 2016 el Goya (también el Feroz) a mejor actriz de reparto y, como ella misma reconoce, le cambió la vida: «Ese papel y ese premio me abrieron las puertas al cine y es algo que le agradeceré siempre a Paula».

Tras ganar ese Goya (en 2024 también estuvo nominada por ‘El maestro que prometió el mar’) ha trabajado a las órdenes de directores tan relevantes como Agustí Villaronga, Javier Fesser, Julio Medem o José Luis Garci. «Pero hasta entonces yo hacía más televisión y no tanto cine», reconoce.

Luisa Gavasa, en una imagen reciente. / Jacinto Ramos

A pesar de llevar casi toda una vida dedicada a la interpretación, sobre todo volcada con el teatro, Gavasa no se dio a conocer para el gran público hasta su participación en la serie ‘Amar en tiempos revueltos’, en la que dio vida a Doña Loreto durante 202 episodios. Antes había aparecido de forma esporádica en series como ‘Farmacia de guardia’ o ‘El comisario’ y había realizado pequeños papeles en el cine como cuando interpretó a una monja en un filme de Almodóvar (’Entre tinieblas’).

Su amor por el teatro

Más recientemente trabajó en series como ‘El ministerio del tiempo’ o ‘Las chicas del cable’, aunque su amor incondicional siempre ha sido el escenario (Gavasa comenzó en el teatro universitario de Zaragoza con su «gran maestro» Mariano Cariñena). «Yo vengo del teatro y siempre será mi gran pasión. De hecho, recuerdo que cuando empecé a ensayar la obra de Chavela me preguntaba a mí misma que cómo había podido estar cinco años sin pisar un escenario», comenta la actriz, que asegura que se encuentra en un momento «muy pleno y vital».

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De hecho, la zaragozana ha empezado a ir al gimnasio. «Llevo tres meses; nada mal teniendo en cuenta que era mi asignatura pendiente. Ten en cuenta que yo vengo de esos profesores del franquismo que nos obligaban a saltar el potro y le cogí un rechazo tremendo al deporte en general. Ahora me he enganchado y me gustaría empezar con el boxeo. Vi el ring y se me movió algo dentro. No sé, quizá mi mente se fue a Million Dollar Baby, pero tengo muchas ganas de probar. Además, me han dicho que va muy bien para coordinación», concluye Gavasa, que el próximo mes de abril cumplirá 76 años.