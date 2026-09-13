DJ Tiësto: "Tengo la misma ilusión por pinchar que cuando empecé"

Tjis Michiel Verwest (Breda 1969), mas conocido como DJ Tiësto es un productor discográfico y remezclador neerlandés considerado como uno de los mejores Djs del mundo por revistas especializadas. Se le conoce como el ‘Padrino del EDM’, ha actuado en clubs y festivales en todos los continentes y en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Ha tenido residencia en Privilege, Pacha y este agosto en UNVRS con notable éxito, siempre en lunes.

¿Cómo fue su experiencia en UNVRS?

Increíble, como volver a mis raíces, solía pinchar cuando era Privilege y regresar al mismo lugar fue emocionante. El show y la residencia fue genial hasta el final de agosto.

¿Encuentra mucha diferencia entre antes y ahora?

Sí, UNVRS tiene mucho mas nivel. Es nuevo, uno de los mejores y más importantes clubs del mundo, antes era más antiguo.

¿Cree que hay demasiada tecnología?

No, para mí está bien y creo que para la gente el sonido es más limpio y todo es espectacular, las luces y la calidad de la producción son mucho mejor. La vibra es la misma porque solo veo a la gente bailar, no veo los visuales ni las luces. Mi cometido es hacer feliz a la gente y parece que eso funciona.

Cuando pinchaba en Privilege y Pacha la gente bailaba mucho, ahora están más interesada en hacer fotos o vídeos ¿lo nota?

Lo comenté con la gente de UNVRS, es verdad que al principio del set la gente está mucho rato interactuando, pero luego cambia y en las últimas dos horas decae el interés por el teléfono y bailan mucho. Entiendo que en la primera hora quieren captar el recuerdo de la noche y la experiencia, pero luego guardan el móvil y el ambiente es muy guay. Fue muy agradable pinchar hasta la madrugada y ver a la gente bailar y pasárselo bien.

¿Cómo ve la evolución de la música desde los años 90 hasta ahora?

Es muy interesante. Llevo pinchando muchos años y ahora estamos en un momento muy melódico, como en mis inicios. Durante una época he pinchado mucho trance, también EDM y hubo otras en que tenía influencias de Swedish House Mafia y Avicci. Después del covid sentí que algo tenía que cambiar, faltaba algo, y me incliné más por el trance. Pinché en Estados Unidos y ahora me hacía ilusión volver a lo que había hecho en Privilege y hacer el show los lunes. Es el momento perfecto para mostrarle al mundo cómo estoy actuando ahora. Son 30 años de música de Tiësto en la que hay Trance Old School y Trance nuevo y más actual.

¿Ha cambiado su estilo o solo ha vuelto a sus raíces?

El estilo ha cambiado a como era antes del EDM, es de la era del 2000 pero más elevado, más preciso y bueno. Es como la moda, como la colección nueva de Gucci que está inspirada en los años 70. En este caso es una colección nueva de Tiësto inspirada en sus inicios.

Ha trabajado en lugares como Las Vegas, Dubai, Miami, Ibiza, ¿dónde se encuentra mejor pinchando y dónde le gusta más la respuesta del público?

El mundo es precioso, muy grande, hay lugares maravillosos y es difícil elegir uno porque la variedad es tan grande que puedo pinchar una noche en Ibiza o Estambul, Tokio, Las Vegas, Canadá, México … Todos los lugares tienen una audiencia muy especial y se aprecia más fuerte que nunca. Me encanta ir a todos lados, quizá me siento mejor en los sitios en los que la gente ama la música y Ibiza es, sin lugar a dudas, uno de ellos. La gente está aquí para salir y es fantástico.

¿Qué diferencia a Ibiza de otros lugares?

Es muy diferente porque tiene un listón y una historia musical importante y de calidad. Los fans vienen a escuchar buena música de baile y encuentran variedad para todos los gustos, todos pueden disfrutan aquí su estilo, desde un dj pop, a un underground o intermedio, es algo increíble y único.

¿Cómo ve el futuro de la electrónica?

Creo que está más fuerte que nunca, en los 90 se decía que iba a desaparecer y a día de hoy sigue fuerte, hay muchos discjockeys jóvenes ingleses y holandeses muy talentosos. Y los antiguos siguen siendo geniales como Carl Cox, que es un artista muy sólido, con una calidad impecable siempre y es muy relevante y otros como Sven Väth. Así que la nueva generación y la vieja conviven y son espectaculares con productores y djs.

También hay una oleada muy fuerte de mujeres en la cabinas de los clubs ahora.

Han tardado mucho en llegar, pero por fin están aquí y son increíbles y talentosas, las nuevas figuras como Kiki, Lisa Cover, Charlottte de Wit y muchas mas que están en el buen camino sobre todo en la electrónica.

¿Utiliza mucho la inteligencia artificial?

Solo para probar cosas, para ver cómo quedaría algo en concreto, pero no lo utilizo para la producción final ya que todo está hecho, escrito y cantado por humanos. Creo que es una herramienta, pero no es tan precisa y buena todavía. La tecnología está evolucionando y progresando en todo, no solo en la música, sino en todos los aspectos. El mundo tiene que evolucionar, los robots están llegando y el futuro es así.

Algunos usan visuales y luces y parece que el show es más importante que el dj.

Tenemos djs para todos los gustos, unos trabajan las imágenes y los visuales, otros que son mas pop o pinchan canciones nuevas, hay mucha variedad. Del mismo modo muchos djs no ponen visuales y hay fans que les encanta y a otros no. Existen artistas muy alternativos que no pueden ser reemplazados por la IA porque pinchan desde el corazón y el alma en todo momento, estos no pueden ser reemplazados por nada. Cuando te encuentras a las seis de la mañana en la cabina pensando qué vas a pinchar en ese instante, pones la canción perfecta, y tienes al público en la palma de tu mano eso no lo puede reemplazar ni la IA, ni nada.

¿Con qué sueña ahora?

Muchos de mis sueños se han convertido en realidad, vivo en un sueño, tengo dos niños que son un sueño real y estamos en Ibiza en una casa maravillosa. Mi sueño es seguir haciendo feliz a la gente con mi música y que le encante, seguir actuando y produciendo porque amo lo que hago como cuando empecé. Ver que los fans siguen viniendo a la fiesta los lunes para mí es todo un sueño. Ver el eclipse y las estrellas fugaces con mis hijos es un sueño. Vivo en un sueño, qué más puedo pedir.