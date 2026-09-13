El mítico grupo de rap que vuelve a los escenarios y parará en la sala Multiusos de Zaragoza: dónde comprar las entradas

El dúo sevillano SFDK, formado por Zatu y Acción Sánchez, regresará a los escenarios con una nueva gira que tendrá una de sus primeras paradas confirmadas en Zaragoza. La formación actuará el 7 de mayo de 2027 en la Sala Multiusos de la capital aragonesa. El anuncio llega después de varios días de expectación en redes sociales en torno al denominado "interrogatorio", que finalmente ha desembocado en la confirmación del regreso del grupo a los escenarios, con conciertos tanto en España como al otro lado del Atlántico.

SFDK, originario del barrio sevillano de Pino Montano, es una de las formaciones históricas de la cultura urbana y del rap en español. Su trayectoria está respaldada por trabajos como Siempre Fuertes, 2005 o Redención, además de hitos como el concierto celebrado con motivo de su 30º aniversario en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante más de 60.000 personas.

La nueva gira arrancará en diciembre en Santiago de Chile, donde actuarán el día 5 en el Estadio Bicentenario La Florida. Ya en 2027, el dúo pasará por Sevilla el 10 de abril, Barcelona el 23 de abril, Zaragoza el 7 de mayo y Málaga el 15 de mayo, antes de cerrar las primeras fechas anunciadas en Madrid el 22 de mayo.

Las localidades para todos estos conciertos salen a la venta este domingo 13 de septiembre a las 12.00 horas a través de la página web oficial de SFDK. La actuación de Zaragoza se enmarca así en el regreso a los escenarios de una formación que ha mantenido su presencia en la escena urbana durante varias generaciones.

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Lejos de plantear esta nueva etapa únicamente desde la nostalgia, SFDK asegura que el nuevo ciclo llegará acompañado de novedades y sorpresas, además de la energía característica de sus directos. La gira permitirá al dúo volver a encontrarse con su público en diferentes ciudades españolas y latinoamericanas.