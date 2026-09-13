Santiago Auserón recibe este lunes el Premio de las Letras Aragonesas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli

El cantante, músico, compositor, escritor e investigador Santiago Auserón recibirá este lunes el Premio de las Letras Aragonesas 2025 por su contribución al mundo literario como letrista y escritor, con especial atención al verso cantado. El Premio de las Letras Aragonesas tiene por objeto distinguir a aquellas personas, instituciones o entes aragoneses cuya labor continuada o de especial notoriedad e importancia en las áreas de la creación e investigación literaria constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa, apuntan desde el Gobierno de Aragón.

Santiago Auserón, artista, doctor y docente, es un referente de la cultura popular, a través de la música y la poesía. Además, ha publicado distintos libros que son un referente en el mundo de la cultura y que reivindican el mestizaje cultural, por lo que la concesión de este reconocimiento abre el premio a la diversidad y a una visión amplia de la literatura. El acto se celebrará a las 19.00 horas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

También conocido como Juan Perro, Santiago Auserón (Zaragoza, 25 de julio de 1954) es cantante, compositor, escritor y filósofo. En 2011 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales; en 2022 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; es Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza, y también ha recibido el Premio Cálamo ‘Otra mirada 2012’ por su obra ‘El ritmo perdido’.

Licenciado en Filosofía (1972-1977) por la Universidad Complutense, en 2015, a los 61 años, fue nombrado doctor en Filosofía con nota de sobresaliente por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, defendiendo su tesis ‘Música en los fundamentos del lógos’, una investigación sobre la música griega antigua y el origen de la filosofía.

Fue fundador y líder del grupo Radio Futura, entre 1979 y 1992, con el que cosechó una exitosa carrera. La banda fue uno de los grupos fundamentales de la Movida madrileña y sigue siendo considerado como uno de los mejores grupos de rock españoles de todos los tiempos. En 1993 inició su carrera en solitario, como Juan Perro, experimentando con multitud de estilos, como intérprete y como productor, como el son cubano, la música africana, el rock clásico de los 50 o el jazz.