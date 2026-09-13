¿Por qué seis artistas han intervenido en las marquesinas del tranvía de Zaragoza?: una iniciativa pionera en España

Las marquesinas de siete paradas del tranvía de Zaragoza se han convertido un año más en una gran galería de arte al aire libre con una nueva edición, la duodécima ya, de Parada Asalto. Esta iniciativa, organizada por el Festival Asalto y que fue pionera al transformar las marquesinas en grandes lienzos, es una cita cultural muy esperada por quienes viajan en tranvía a diario. En esta edición han participado seis artistas aragoneses o vinculados a la tierra: María Felices, Leticia Fabra, Marta Vilella, María Pinta, Javier Garanto y Víctor Solana. Todos ellos han intervenido siete espacios explorando a través de diferentes técnicas los ecosistemas urbanos desde una mirada vinculada a la naturaleza y la observación.

La nueva edición de Parada Asalto propone un itinerario por el centro de la ciudad a lo largo de la línea del tranvía. En concreto, María Felices ha intervenido en la parada de César Augusto; Leticia Fabra, las de plaza España y Carlos V; Marta Vilella, la de plaza Aragón; María Pinta, en Gran Vía; Javier Garanto, en Fernando el Católico; y Víctor Solana, en la plaza San Francisco.

Hasta la fecha, en las doce ediciones de Parada Asalto, han participado 78 autores locales, nacionales e internacionales. La actual fue inaugurada el pasado viernes por la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, quien invitó a detenerse durante unos minutos y observar el espacio urbano desde otra perspectiva. "No hay septiembre sin Festival Asalto", recordó la consejera.

Pablo Ibáñez

Este año, la propuesta amplía su recorrido más allá de las propias paradas y el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja acogerá una exposición que permitirá conocer el proceso creativo desarrollado por los artistas participantes. Además, en los meses de noviembre y diciembre, algunos de ellos realizarán talleres artísticos abiertos a toda la ciudadanía.

La iniciativa ha incorporado también una intervención del artista urbano Javier Garanto en el Community Wall de Ibercaja Joven, estableciendo un diálogo entre este espacio y su obra en la parada de Fernando el Católico. En concreto, el aragonés ha llenado la marquesina de grandes flores, alegrando la espera a todos los usuarios del tranvía.

Exposición en Gran Vía

Esta nueva edición del Parada Asalto se celebra este año en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. Y dentro de esta iniciativa se ha instalado también una exposición fotográfica en el bulevar central de la Gran Vía. Organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza, 'Todo cambia para que nada se detenga' reúne en imágenes la historia del transporte en Zaragoza: desde los primeros tranvías de mulas en 1885 hasta los modernos autobuses eléctricos que integran la flota urbana en la actualidad.

Como lleva haciendo desde 2015, esta nueva edición de Parada Asalto ha vuelto a recordar a los zaragozanos que la ciudad es un ecosistema vivo, un espacio en constante transformación donde personas, animales y plantas conviven y se adaptan al ritmo de sus calles y sus formas de habitar.