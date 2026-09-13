El Ultimate Manga de Zaragoza cierra su cuarta edición con casi 8.000 asistentes y un crecimiento del 20%

Ultimate Manga ha cerrado este domingo su cuarta edición en Zaragoza con cerca de 8.000 asistentes y un incremento del 20% respecto al año pasado, a falta de contabilizar las últimas horas de apertura del evento. La Sala Multiusos del Auditorio ha acogido durante todo el fin de semana una programación dirigida a públicos de todas las edades, con el manga, el anime y la cultura asiática como ejes, pero también con espacio para los videojuegos, el cómic, la ilustración, los juegos de mesa, el rol y el cosplay.

El festival, organizado por Daniel Viñuales, Joaquín Guillén y Gonzalo González, ha celebrado este año su cuarta edición con una programación especialmente orientada a ampliar la variedad de público. Durante las tres jornadas se han sucedido concursos, talleres, torneos, exhibiciones, actividades de K-pop y baile asiático, encuentros con personajes, entrevistas, charlas y sesiones de firmas.

El balance de la organización es positivo tanto por la respuesta del público como por la actividad generada entre los expositores. “Vamos a cerrar con un incremento de un 20% con respecto al año pasado. Llevamos hasta ahora cerca de 8.000 personas, más lo que queda de tarde. La verdad es que muy bien”, ha explicado Daniel Viñuales.

Imagen del Ultimate Manga, este domingo en la sala Multiusos. / Daniel Coppack

Esta cuarta edición ha contado con 111 estands entre propuestas de artist alley, artistas procedentes de distintos puntos de España, editoriales, tiendas especializadas y espacios dedicados a figuras y merchandising. Una variedad que, según Viñuales, también se ha reflejado en la actividad comercial del evento. “La verdad es que las ventas han ido muy bien según nos han trasladado desde los puestos”, ha indicado Viñuales, que ha destacado la diversidad de edades entre los asistentes como una de las claves de esta edición.

Premio Ultimate Manga

Uno de los nombres propios de esta cuarta edición ha sido Kenny Ruiz, historietista con una amplia trayectoria en los mercados franco-belga y japonés. El autor ha participado en diferentes charlas y sesiones de firmas y ha recibido el Premio Ultimate Manga, patrocinado por la Fundación Caja Rural de Aragón, por toda su carrera. Además, ha protagonizado la principal exposición del evento, patrocinada por la Universidad San Jorge.

El programa también ha contado con la presencia de Javi Olivares, creador de contenido detrás del canal de YouTube 'La botella de Kandor', y de los actores de doblaje Sergio Liébana y Jon Samaniego, conocidos, entre otros trabajos, por poner voz a Luffy y Zoro en 'One Piece'. Sus encuentros con el público se han sumado a una programación que ha buscado reunir diferentes vertientes de la cultura pop.

Concursos de cosplay, torneos de videojuegos, juegos de rol y juegos de mesa, talleres, exposiciones, competiciones de poses, actividades de K-pop, programas de podcast en directo y exhibiciones han completado un programa que ha buscado ofrecer alternativas para diferentes edades y perfiles de público.