La artista aragonesa que fue portada de la revista 'Time' hace justo 100 años: un documental rescata su vida y se proyecta esta semana en Zaragoza

El rey Alfonso XIII era uno de sus grandes admiradores y durante las décadas de 1920 y 1930 llegó a superar en popularidad e ingresos a estrellas como Carlos Gardel. De hecho, tan solo Sara Montiel y actualmente Rosalía han acariciado un éxito mundial similar. Francisca Marqués López (Tarazona, 1888-Barcelona, 1962) triunfó tanto como cantante y actriz en esa época, que hasta Charles Chaplin le ofreció (sin éxito) interpretar un papel principal en su película 'Luces de la ciudad'.

Más conocida como Raquel Meller, la cupletista turiasonense llegó incluso a protagonizar la portada de la revista 'Time' el 26 de abril de 1926. Este hito, al alcance de muy pocos artistas, constata la enorme popularidad que la actriz aragonesa llegó a tener en esos años.

Su éxito aún tuvo mayor mérito teniendo en cuenta que nació en una familia muy humilde que pensó que enviándola a Francia con una tía podría tener un mejor porvenir. Unos años después, y convertida ya en una jovencita, volvió a reunirse con sus padres en el Pueblo Seco, un barrio de la ciudad de Barcelona al que había emigrado su familia. Poco después conoció a la entonces célebre cantante Marta Oliver, quien advirtió el talento vocal de la joven Paca.

Raquel Meller. / ep

El 16 de septiembre de 1911 hizo su gran debut en el Teatro Arnau de Barcelona. La fama le llegó de inmediato y comenzó a grabar discos que se hicieron muy populares no solo en España (con canciones como 'La Violetera' o 'El relicario'), sino también en el extranjero.

"Meller logró convertirse, de la nada, en la artista española de mayor éxito internacional hasta la fecha", subraya Vicky Calavia. La realizadora aragonesa ha dirigido el documental 'Insumisa y Divina. Raquel Meller', en el que reivindica su figura a través de entrevistas a expertos como el escritor Javier Barreiro, que realizó una biografía sobre Meller. El filme, que ya se estrenó en junio en el Paraninfo, se proyectará de nuevo este próximo jueves con entrada libre en el Auditorio del CaixaForum Zaragoza (18.30 horas) y un coloquio posterior.