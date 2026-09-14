Así fue la histórica sesión de DJ Frank en el 33 aniversario de Coliseum: "El público respondió a cada mezcla como si llevara años esperando ese momento"

La discoteca Coliseum de Almudévar ha vivido este sábado una de las grandes celebraciones de su historia por el 33 aniversario desde que la sala abriera sus puertas ente gran incertidumbre y unos primeros momentos complicados en los que los socios tuvieron que hacer frente a una denuncia por impagos que solucionaron felizmente.

En la fiesta del 33 aniversario destacó la sesión protagonizada por DJ Frank (uno de los socios fundadores de la sala) que por primera vez realizó una sesión B2B en la sala con Isma ante el delirio de los miles de personas presentes. El propio DJ, historia viva de la música en Aragón relata cómo fue esa sesión en primera persona: "Hay cosas que simplemente tienen que ocurrir algún día. Este sábado, en el 33 aniversario de Coliseum, ocurrió una de esas cosas. Después de tantos años detrás de una cabina, de tantos recuerdos, tantas noches y tanta música compartida… llegó el momento de hacer un B2B con DJ Isma. Isma no es solamente un DJ al que quiero. Es alguien que ha formado parte de mi vida desde que tenía 4 años. Durante muchos años compartimos casa, y desde pequeño ha vivido muy de cerca lo que significa para mí la música, la cabina, los nervios antes de salir y esa forma de entender una sesión, es lo que ha mamado en casa", relata el disc jockey que fue uno de los protagonistas de la noche.

"Una noche para recordar

"Y quizá por eso, cuando nos pusimos juntos detrás de aquella cabina, todo salió de una manera que no necesitaba demasiadas palabras. Las ideas fluían. Nos mirábamos y sabíamos por dónde tirar. Y delante, una Coliseum absolutamente a reventar, respondiendo a cada mezcla como si llevara años esperando ese momento. Para los dos ha sido muy especial. Una sesión que tenía que ocurrir algún día. Gracias a todos los que hicisteis posible esa noche y a todos los que estuvisteis delante de nosotros viviendo aquel momento. Y a ti, Isma, qué emocionante ha sido compartir una cabina contigo. 33 años desde que sonó el primer disco en Coliseum. Una noche para recordar" ha rematado el mensaje DJ Frank.

No hay que olvidar que Coliseum empezó con muchos problemas ya que el proyecto estuvo a punto de llevar a los socios a la cárcel por el endeudamiento inicial y tardaron tres años en levantarlo hasta convertirse en una de las discotecas referencia en España y que sigue abriendo puntualmente para la celebración de fiestas.