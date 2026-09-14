Comienza una nueva temporada en la AAEE con un mes de septiembre muy poético y periodístico
La Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores convoca a los lectores a participar en los actos gratuitos programados para este mes, entre los que destaca el ciclo 'Poesía en el Ámbito'
El Periódico de Aragón
Arranca con fuerza la nueva temporada para la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE), con una segunda quincena del mes de septiembre en la que la poesía será la protagonista, versos libres y llenos de emoción, paisajes del alma y del tiempo que no ha tocado vivir. También habrá un espacio para las entrevistas y el periodismo, ya que el nuevo curso de la AAEE se abre con el ciclo 'Conversaciones con…', dedicado a la periodista y escritora Ana Segura. Desde septiembre a finales de año, la asociación programará sus ciclos y actividades habituales, y en noviembre tendrá lugar la Gala de la AAEE, una celebración muy especial para los escritores y las letras aragonesas. Todos los actos son de entrada gratuita hasta completar el aforo.
Programación de septiembre
Este jueves 17 de septiembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Conversaciones con…', en esta ocasión dedicado a la periodista y escritora aragonesa Ana Segura, en el salón de actos de FNAC de Plaza de España.
El jueves, 24 de septiembre, se celebrará una nueva sesión del ciclo 'El poeta y su voz', también a las 19.00 horas en la FNAC de Plaza España, con la participación de los autores Lourdes Alhajas, Teresa Palomo, Montse Grao, Alfonso Ortiz Remacha, Samuel Trigueros y Sagrario Manrique. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores, El Eco de los Libres, La Casa de Zitas y Nautilus Ediciones.
Este veterano y célebre ciclo celebrará una nueva sesión el próximo sábado 26 de septiembre, a las 19.30 horas. Llevará la voz de dos poetas: Nacho Escuín y Alfredo Saldaña, a La Casa de Zitas. Incluirá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas y también la actuación musical de Crisálida Acoustic.
Y para cerrar el mes, el martes 29 de septiembre, a las 19.00 horas, un nuevo ciclo de la AAEE: 'Poesía en el Ámbito', que se celebrará en Ámbito Cultural El Corte Inglés. En esta ocasión leerán sus versos los poetas Belén Mateos, Fran Picón y Fernando Sarriá.
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