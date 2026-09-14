Comienza una nueva temporada en la AAEE con un mes de septiembre muy poético y periodístico

Arranca con fuerza la nueva temporada para la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE), con una segunda quincena del mes de septiembre en la que la poesía será la protagonista, versos libres y llenos de emoción, paisajes del alma y del tiempo que no ha tocado vivir. También habrá un espacio para las entrevistas y el periodismo, ya que el nuevo curso de la AAEE se abre con el ciclo 'Conversaciones con…', dedicado a la periodista y escritora Ana Segura. Desde septiembre a finales de año, la asociación programará sus ciclos y actividades habituales, y en noviembre tendrá lugar la Gala de la AAEE, una celebración muy especial para los escritores y las letras aragonesas. Todos los actos son de entrada gratuita hasta completar el aforo.

Programación de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Conversaciones con…', en esta ocasión dedicado a la periodista y escritora aragonesa Ana Segura, en el salón de actos de FNAC de Plaza de España.

El jueves, 24 de septiembre, se celebrará una nueva sesión del ciclo 'El poeta y su voz', también a las 19.00 horas en la FNAC de Plaza España, con la participación de los autores Lourdes Alhajas, Teresa Palomo, Montse Grao, Alfonso Ortiz Remacha, Samuel Trigueros y Sagrario Manrique. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores, El Eco de los Libres, La Casa de Zitas y Nautilus Ediciones.

Este veterano y célebre ciclo celebrará una nueva sesión el próximo sábado 26 de septiembre, a las 19.30 horas. Llevará la voz de dos poetas: Nacho Escuín y Alfredo Saldaña, a La Casa de Zitas. Incluirá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas y también la actuación musical de Crisálida Acoustic.

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Y para cerrar el mes, el martes 29 de septiembre, a las 19.00 horas, un nuevo ciclo de la AAEE: 'Poesía en el Ámbito', que se celebrará en Ámbito Cultural El Corte Inglés. En esta ocasión leerán sus versos los poetas Belén Mateos, Fran Picón y Fernando Sarriá.