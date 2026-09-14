Una creación aragonesa que une circo y ópera nacida desde el mundo rural llega al Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado abrirá su nueva temporada del 17 (este jueves) al 20 de septiembre con el estreno de 'Replaceta', una creación aragonesa dirigida por el artista zaragozano Daniel Esteban que propone un singular encuentro entre el circo contemporáneo, la ópera, la danza, la música en directo y la comedia.

El espectáculo reúne sobre el escenario a cinco artistas de trayectoria nacional e internacional procedentes de distintas disciplinas. Los portes acrobáticos, las verticales, la acrodanza, el parkour y la rueda Cyr conviven con una formación musical poco habitual dentro del circo, integrada por una mezzosoprano, una flauta y un piano.

Un lenguaje escénico común

'Replaceta' no plantea la música como un mero acompañamiento de los números circenses ni incorpora las acrobacias como complemento de un concierto. La propuesta construye un lenguaje escénico común, en el que el movimiento prolonga una frase musical, la voz transforma la acción y una composición de Händel puede dialogar con una rueda Cyr.

WhatsApp Image 2026-09-14 at 12.06.39 (1).jpeg / Miguel Ángel Gracia

Esta combinación se completa con el humor, el absurdo y la relación con el público. La formación de Daniel Esteban como especialista en clown impregna la dirección y permite que la obra transite desde el virtuosismo físico y la intensidad de un aria barroca hasta situaciones inesperadamente cómicas.

Nacida en el mundo rural aragonés

El germen de 'Replaceta' surgió en el LATA-Laboratorio Artístico de Torrecilla de Alcañiz, un proyecto de creación contemporánea que reúne cada verano a artistas de diferentes disciplinas en esta localidad turolense. Allí comenzó el encuentro entre los intérpretes y los lenguajes escénicos que han dado forma al espectáculo.

Su recorrido pone de manifiesto la capacidad del medio rural aragonés para acoger procesos de investigación artística y favorecer el desarrollo de propuestas que posteriormente llegan a los escenarios profesionales. Una idea surgida en Torrecilla de Alcañiz se convierte ahora en una producción multidisciplinar que celebrará su estreno en el Teatro del Mercado.

El equipo artístico está integrado por Thibault Unternehr, especializado en rueda Cyr y portes acrobáticos; Carolina Peralta, verticalista y acróbata; e Iván Benito, especializado en acrodanza y parkour. Junto a ellos actuarán el músico y compositor Juan Díaz Bueno, a la flauta y el piano, y la mezzosoprano Carla Sampedro.

El público podrá contemplar acrobacias de alto nivel a escasos metros de distancia, mientras la voz lírica, la flauta y el piano en directo forman parte de la propia acción escénica. El repertorio combina las composiciones originales de Juan Díaz Bueno con música de Georg Friedrich Händel, entre la que se incluye una de sus arias más conocidas, 'Lascia ch'io pianga'.

Formado en Bélgica y España

Daniel Esteban es un artista y director zaragozano formado en circo contemporáneo en España y Bélgica y creador de proyectos como 'La casa del conde', 'Infinit' o 'Capitán Spriki'. Su trayectoria está vinculada al diálogo entre disciplinas y al clown, un lenguaje que también está presente en 'Replaceta' a través del humor, el absurdo y el juego escénico. La idea de combinar circo y ópera surgió después de que Esteban participara en 2025 en un proyecto operístico con la compañía madrileña LaJoven. Aquella experiencia le permitió conocer de cerca este género y explorar sus posibilidades dentro del circo contemporáneo. La creación cuenta, además, con Ana Esteban Tricas como ayudante de dirección.

'Replaceta' aborda cuestiones como el poder, la libertad y las relaciones humanas a través de los cuerpos, la música, las imágenes y el humor. Una producción nacida en Aragón que reivindica la capacidad del territorio para impulsar proyectos escénicos contemporáneos ambiciosos y singulares.

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Las entradas, a un precio de 15 euros, están disponibles a través de la página web del teatro y en taquilla.