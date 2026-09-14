Dos de los humoristas aragoneses más populares reeditan su unión y vuelven para las Fiestas del Pilar: lugar, fechas y entradas
El Cebntro Cívico Río Ebro acoge el nuevo 'show', que estará en cartel del 9 al 15 de octubre
No es ninguna novedad que compartan escenarios y que unan su sentido del humor para pergeñar un nuevo espectáculo que, además, ve la luz en plenas Fiestas del Pilar, pero lo cierto es que estos dos cómicos aragoneses han convertido en acontecimiento su cita anual en plenos Pilares donde suelen agotar todas las entradas disponibles.
Este año, Diego Peña y Juako Malavirgen han dado a luz a 'Corto milenio', que pondrán en escena del 9 al 15 de octurbe (el día del Pilar no habrá 'show' en el Centro Cívico Río Ebro). "Volvemos como cada año con un show 100% nuevo. Estos Pilares solo estaremos 6 días, así que dos de ellos haremos doble sesión, con funciones matinales. Aún así, seguramente no cabréis todos, por lo que yo me daría prisa para comprar las entradas antes de que se agoten. Os esperamos en el Centro Cívico Río Ebro del 9 al 15 de octubre (menos el 12, que libramos)", explican los dos humoristas.
Cómo comprar las entradas
Y es que Diego Peña y Juako Malavirgen celebran 10 años juntos sobre los escenarios. En esta ocasión se meterán de lleno en el mundo de las ciencias ocultas, las teorías de la conspiración, las 'fake news' y sus tertulianos, las terapias milagrosas... "Acabamos de empezar el tercer milenio y ya se nos está haciendo largo, así que solo queda una solución: ¡salir de aquí!", dicen. Monólogos, canciones, sketches y situaciones absurdas, siempre con su humor fresco y gamberro y su particular forma de ver del mundo y la actualidad.
Las entradas para las ocho funciones, a un precio de 15,36 euros, ya se pueden adquirir a través de Entradium.
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