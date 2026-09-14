El SoNna Huesca cierra con 11.000 asistentes y con llenos en 25 de sus 27 propuestas

La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, que organiza la Diputación Provincial de Huesca, se clausuró el domingo con un nuevo lleno. 25 de los 27espectáculos organizados entre el 4 de julio, con la inauguración a cargo de Raül Refree y El Niño de Elche en el CDAN de Huesca, y el 12 de septiembre, con el cierre protagonizado por Luz Casal en la Cartuja de las Fuentes, han llenado el aforo previsto por la organización en una edición que puede calificarse de histórica.

Aunque las cifras de asistencia -Cartuja al margen- no son el objetivo de este certamen, han sido sobre el papel casi 11.000 espectadores (6.900 en la gira de pequeño formato y 3.800 en Cartuja) que en realidad son muchos más. Aunque Pablo López no llegó al lleno (1.800 entradas vendidas) y el concierto de Manu Sija en Laspaúles (Ribagorza) no completó el aforo, durante la gira por la provincia, la organización ha permitido el acceso controlado de personas sin entrada cuando el espacio lo permitía, y eso no está contabilizado de forma oficial.

Más de 200 actuaciones en siete años

Pero si las cifras de asistencia no impresionan, pues la media de un concierto o espectáculo de pequeño o mediano formato del SoNna Huesca (el 95% de sus propuestas) está en 275 espectadores, sí que lo hacen las cifras globales del festival, que celebró el sábado el concierto número 206 de su corta historia. A lo largo de sus siete ediciones, el Festival Sonidos en la Naturaleza ha visitado ya un total de 112 espacios naturales o monumentales de la provincia de Huesca, algo que no tiene parangón conocido, al menos en España.

“El SoNna es el festival más esperado por parte de los ayuntamientos”, apuntaba el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, “que entienden perfectamente que ese tipo de programación sería imposible de abordar en su localidad sin el paraguas técnico y presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca”.

“Aunque no sé si me gusta la expresión”, añadía Sampériz, “para mí es un festival boutique, que se programa con mucho cariño y con exquisito respeto al entorno, y que cada vez tiene más adeptos a las músicas y artes emergentes que nos propone”. “Es un lujo ver”, concluía, “cómo las músicas de raíz encajan en los paisajes de la provincia, gracias al trabajo de nuestros técnicos, y cómo impacta emocional y físicamente en toda Huesca”.