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Según TMZ

Hayden Panettiere murió tras tomar oxicodona adulterada con fentanilo

"Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", afirma el portal estadounidense

Hayden Panettiere, en una imagen de 2015.

Hayden Panettiere, en una imagen de 2015. / Rolf Vennenbernd / EFE

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EFE

Madrid

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror 'Scream', falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.

Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

TMZ asegura que sus fuentes están todas vinculadas al caso y con conocimiento directo y subraya que Hayden tenía un "traficante de drogas" desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona. "Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", señala el medio especializado en noticias de sociedad.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

La actriz Hayden Panettiere en una imagen de archivo.

Hayden Panettiere. / EFE / EPA / Carolina Brehman

La también modelo y cantante, que falleció a los 36 años el pasado mes de agosto, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine.

Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes', pero sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical 'Nashville', por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También protagonizó 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen' ('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), 'Ice Princess' ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream 4'.

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas 'This Is Me: A Reckoning' y publicadas en mayo.

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La actriz fue encontrada en parada cardiorespiratoria cuando los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir una llamada de socorro. La autopsia preliminar realizada a la fallecida descartó indicios de violencia.

Fuente: El Periódico

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