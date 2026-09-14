Joan Valent busca el sonido de Goya en una sinfonía inédita con 75.861 notas: "Es una obra de arte para todo el mundo"

1792. Francisco de Goya había viajado a Cádiz para visitar a su amigo Sebastián Martínez. Una noche, el de Fuendetodos se metió en la cama con fuertes dolores y ya jamás volvió a escuchar. Llevaba un tiempo enfermo, aunque todavía hoy no se sabe con certeza qué le ocurría. Las teorías son muchas, pero hay pocas certezas: jaquecas, vértigos, alucinaciones y, finalmente, la pérdida de audición en ambos oídos. Tenía 46 años.

El caso es que el pintor se terminó recuperando de casi todos los síntomas, pero la sordera y un ruido constante en la cabeza le acompañaron hasta el último de sus días. Para alguien que encontraba en los sentidos una vía de acceso hacia la belleza, era difícil que aquello no dejase huella también en su pintura. Y la dejó. Su obra cambió. Más de dos siglos después, ese punto de no retorno se ha convertido en una de las claves de 'Sinfonía Goya', la obra inédita que Fundación Ibercaja ha encargado a Joan Valent para celebrar su 150 aniversario.

La primera vez que cobre vida será el próximo 2 de octubre, a las 19.30 horas, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Sobre el escenario estarán los músicos de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la batuta de Grzegorz Nowak, director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Para José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, es la gran apuesta de la celebración: "Se puede mirar hacia atrás, hacer inventario y agradecer, o se puede mirar hacia atrás y, además, dejar algo. Nosotros hemos elegido lo segundo, hemos querido que este año no se agote en la conmemoración, sino que produzca legado y deje algo que permanezca".

Cuando hace aproximadamente dos años le propusieron el proyecto a Valent, el compositor mallorquín no dijo que sí. Tampoco que no. Antes de responder, se fue al Museo del Prado y se plantó delante de la obra del pintor. La reacción fue inmediata: "Se me cayeron los pantalones. Me quedé completamente perplejo y me vi muy incapaz de poder hacer algo a la altura. ¿Quién carajos soy para enfrentarme a un genio de este calibre? ¿Cómo atacar la obra de Goya, cómo enfrentarse a su vida, a su trascendencia como artista, como creador, como pintor?". Aun así, el reto le atraía demasiado como para dejarlo pasar. Cuando supo que tendría todos los medios a su disposición, aceptó y se puso manos a la obra.

A partir de ahí comenzó un año y medio de trabajo en el que Valent se sumergió de lleno en la figura del genio aragonés. El resultado cabe en unas cuantas cifras: 47 minutos de música, 1.045 compases, 75.861 notas, 15.014 silencios y 110 músicos sobre el escenario. Detrás de todo ese trabajo hubo una pregunta decisiva para marcar el camino: ¿cómo sonaba el mundo para alguien que lo pintaba de aquella manera y no podía oírlo?: "El mundo de la sordera tiene algo que me apasionó. Fue mi hilo argumental”. Como apunta Rodrigo, “en su pintura como en esta música, lo que se calla pesa tanto como lo que se dice”.

Cuatro movimientos

La sinfonía recorre ese universo a través de cuatro movimientos. El primero se adentra en 'Los caprichos' desde, como explica Valent, "una lectura muy personal"; el segundo gira en torno a la belleza y a la mirada de Goya sobre lo femenino; el tercero toma como punto de partida 'La lechera de Burdeos'; y el cuarto llega hasta los 'Desastres de la guerra'. En este último, el compositor parte de una idea: el aragonés "no pintó la guerra, sino que hizo un retrato para que todos supiéramos verdaderamente lo que es. No se declara partidario ni de unos ni de otros, solo muestra esa faceta del ser humano".

El tercer movimiento es también el único en el que aparece una voz humana: la de la soprano zaragozana Sabina Puértolas. Ella será la encargada de cantar un poema que Valent define como "un acto de pasión por la vida. Las sombras se vuelven sobre ellos, la mirada de él es de ella. Tiene muchas lecturas, pero es, en definitiva, un acto de amor. De amor real, físico".

Pero una cosa era escribir todo aquello y otra muy distinta conseguir que sonara sobre un escenario. Cuando Nowak recibió la partitura, sintió que estaba "ante una obra de arte. Además, es una obra de arte para todo el mundo, no solo para aficionados". No obstante, junto a la admiración apareció también la duda: no sabía si la Orquesta Clásica Santa Cecilia sería capaz de responder a todo lo que exigía la pieza. El tiempo tampoco jugaba a su favor. Los ensayos, sin embargo, terminaron por despejarla: "Nosotros no ensayamos la pieza completa, sino que vamos parte por parte. En el último ensayo pudimos acabar 30 minutos antes de lo bien que íbamos. Ahí me di cuenta de que el resultado iba a ser muy bueno".

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A partir del 5 de octubre, la composición llegará también a todas las plataformas digitales de la mano de Carlos Galán, presidente de Subterfuge Classics: "Vengo de un sitio muy distinto, pero llevo casi 40 años publicando música, y todavía intento aplicar una regla bastante sencilla: cuando algo te emociona, presta atención. Eso es justo lo que me pasó con esta sinfonía". Antes, el 2 de octubre, sonará por primera vez ante el público. Será entonces cuando se cierre un círculo que comenzó en 1792, cuando Goya dejó de escuchar el mundo. Más de dos siglos después, podremos escuchar cómo sonaba el suyo.