La banda mítica española que cumple 50 años con un músico aragonés en sus filas llega a Zaragoza por las Fiestas del Pilar: cómo comprar las entradas

Hace medio siglo, con una democracia todavía no consolidada, un inclasificable 'showman' decidió fundar una banda en San Sebastián sin ninguna pretensión más allá de divertirse y, a su manera, agitar el patio desde el humor. Ese artista es Javier Gurruchaga y la banda es la Orquesta Mondragón que poco a poco se fue haciendo un hueco en el rock español hasta alcanzar altas cotas de popularidad.

Ahora, con motivo de la efeméride, el grupo se encuentra de gira por España y hará parada en Zaragoza en plenas Fiestas del Pilar. La banda, con el aragonés José Luis Arrazola entre sus miembros actuales, está haciendo una gira específica por España y han preparado un espectáculo que repasa toda su historia, desde los primeros conciertos hasta los grandes éxitos, con homenajes a músicos y colaboradores.

La Orquesta Mondragón fue una de las formaciones que rompieron muy pronto la frontera entre música, teatro, humor, cabaret y espectáculo, con Gurruchaga y Popotxo como núcleo escénico. De hecho, su primer disco no llegó hasta 1979, 'Muñeca hinchable', y el gran salto popular llegó con 'Bon Voyage' (1980), con 'Viaje con nosotros', 'Caperucita feroz' y 'Ponte la peluca'.

Ahora, llega a Zaragoza en lo que se ha bautizado como La gran fiesta del rock ya que esa misma noche por el escenario de la sala Multiusos del Auditorio también pasarán Alejo Stivel y Rock con Ñ, la superbanda del rock español de los 80, que reúne sobre el escenario a los músicos que han formado parte de las bandas más importantes del rock español.

La cita será el sábado 10 de octubre, a partir de las 21.00 horas, y las entradas ya se pueden comprar a través de este enlace, a un precio de 27,5 euros (gastos de gestión incluidos).