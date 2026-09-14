Santiago Auserón recibe el Premio de las letras aragonesas con un brillante discurso: "Las artes y el pensamiento pueden ayudar a alumbrar esos caminos que el dominio técnico hoy parece oscurecer"

Con un fuerte compromiso, como el que ha mostrado a lo largo de su vida, con el arte y el pensamiento, Santiago Auserón ha recibido este lunes el Premio de las letras aragonesas en un acto en el que su discurso ha brillado con fuerza y en el que ha recogido el galardón de manos del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado de la vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero; y del patrocinador del premio, Luis Nozaleda, de Enate.

"El hecho de que recaiga en un escritor de canciones supone una excepción -ha comenzado su intervención Auserón- que asumo con la responsabilidad de favorecer el acercamiento entre distintas artes como son la música y la letra de una canción", ha señalado antes de apuntar: "La canción es un pequeño universo que pone a prueba nuestra habilidad para armonizar voces que provienen de los tres reinos naturales, metales, maderas y voces humanas".

"A traves de las palabras y los instrumentos musicales -ha dicho- quien escribe versos para ser cantados está llamado para hacerse consciente de su conexión inmediata con las letras en general, con las artes del gesto, de las formas visibles y palpables, pero también con el inmenso legado de la historia, del pensamiento, de las ciencias y de sus aplicaciones técnicas", ha resaltado.

"Con humildad y sin arrogancia"

Y es que, según Auserón, "el mejor destino de un artesano de la canción es contribuir con humildad, sin arrogancia, con dedicación independientes del exito comercial, a fortalecer ese vínculo entre las artes y el concimiento y a mejorar en lo posible la convivencia ciudadana, a despejar el horizonte de sombras que amenazan en nuestros días con el colapso de la civilización", ha denunciado con contundencia.

Durante el acto, José Luis Esteban ha recitado tres poemas de Santiago Auserón, 'Duerme, zagal', 'Naranjo amargo' y 'Sueños' con la música de Alejandro Monserrat, quien además, ha abierto el acto intepretando a la guitarra 'La negra flor', uno de los grandes éxitos de Radio Futura, banda liderada por Santiago Auserón.

Pedro Olloqui, Jorge Azcón, Santiago Auserón, Mar Vaquero y Luis Nozaleda este lunes en el Pignatelli. / Jaime Galindo

El polifácetico artista aragonés, que ha estado acompañado por su hermano Luis en el acto de entrega del galardón, también ha querido incidir en el llamado progreso: "Vivimos en una época en la que el progreso técnico se ha acelerado y complicado de tal modo que la comprensión de sus mecanismos resulta del todo inaccesible para la inmensa mayoría de los ciudadanos que a la vez estamos llamados a convertirse en usuarios, usuarios de algo cuya cifra secreta desconocemos. De suerte que las ventajas aparentes del binestar y del consumo amenazan con desembocar en una nueva forma de esclavitud tanto cuanto mas peligros porque viene encubierta con las apariencias del bienestar y del consumo".

Denuncia del progreso entendido como hoy

Aquí, ha aprovechado para denunciar el mundo de hoy en el que cabe "toda la literatura del mundo en una velocisima computadora mientras el cerebro del joven ciudadano renuncia al esfuerzo placentero de la lectura y el aprendizaje. Para moderar las consecuencias indeseadas del progreso tecnico disponemos del legado de las artes y del conocimiento, el poder apabullante de las maquinas todavia no alcanza a igualar la potencia de la vida que la naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros", ha señalado antes de concluir con un compromiso: "Las artes y las ciencias son hijas de la naturaleza, emisarias de un porvenir siempre abierto que no tiene por qué ser ingenuamente utópico ni tampoco malevolamente distópico, las artes y el pensamiento pueden ayudar a alumbrar esos caminos que el dominio técnico hoy parece oscurecer. Ese es el compromiso que decididamente contraigo al aceptar este premio", ha dicho entre una gran ovación en la Sala de la Corona del Pignatelli, que se ha estrenado como sede del acto del Premio de las letras aragonesas.

El galardón, además, también ha instaurado un nuevo obsequio para el elegido por el jurado ya que, a partir de ahora, se entregará una pajarita de papel realizada por el grupo de papiroflexia de Zaragoza "como símbolo de la fragilidad, excelencia y fortaleza de las letras en general", ha señalado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha clausurado el acto en el que, ha asegurado, "hemos celebrado una forma de entender la cultura, de dialogar con el mundo desde el talento y la pasión (...) Santiago Auserón es una de las voces más singulares, libres y fecundas que ha dado la cultura aragonesa a España", ha señalado antes de elogiar que lleve sus orígenes por todas partes: "Aragón siempre viaja con Santiago, que lleva nuestro nombre por el mundo. Él nunca ha concebido la identidad como un muro sino como un punto de partida".