Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaAP-68Casademont ZaragozaImpuestosCambios en el tráficoSucesos Aragón
instagramlinkedin

Música

Shakira ya está en Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos en la capital

La artista colombiana inicia una residencia de cuatro fines de semana que supondrá su gran reencuentro con el público español

Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro del Corral

Madrid

Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha regresado a España a pocos días de comenzar una de las citas más ambiciosas de su actual gira: 12 conciertos en la capital repartidos a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos. Una residencia europea que reunirá a miles de seguidores y que supone, además, su regreso a los escenarios españoles ocho años después de su última actuación en el país.

La cuenta atrás entra así en su recta final antes del arranque de esta residencia en Iberdrola Music, donde se ha levantado para la ocasión el denominado Estadio Shakira, una estructura temporal con capacidad para más de 50.000 personas. Allí, la cantante trasladará el espectáculo de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la gira con la que ha recorrido diferentes países durante los últimos meses. La primera cita será este viernes 18 de septiembre. Después llegarán las actuaciones de los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, antes de continuar en octubre los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11. En total, 12 noches que convierten a Madrid en la única parada europea de este formato de residencia y que prolongarán la presencia de Shakira en la ciudad durante casi un mes.

MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira arrancará su residencia artística en Madrid el próximo viernes. / EFE

Pero la propuesta madrileña aspira a ir más allá de los conciertos. Alrededor del escenario se desplegará Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo del realismo mágico y concebida como parte de Es Latina, la programación cultural que acompañará a la residencia. Música, literatura, gastronomía, moda y arte convivirán durante estas jornadas en distintos espacios del recinto, que comenzará su actividad varias horas antes de que Shakira suba al escenario.

Noticias relacionadas y más

MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira acaba de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. / EFE

Por allí pasarán además nombres como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso o Yerai Cortés, dentro de una programación paralela que busca convertir cada fecha en una celebración más amplia de la cultura latina. Habrá también espacios dedicados a la literatura, la moda y la trayectoria de la propia cantante. Madrid se prepara así para varias semanas marcadas por Shakira, que afronta esta residencia como uno de los grandes acontecimientos musicales del otoño en la capital. 12 conciertos y cuatro fines de semana para reencontrarse con el público español y trasladar a Madrid el universo que ha acompañado a 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza resiste a la locura para ganar en Torremolinos (3-4)
  2. El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair
  3. Los expertos en climatización coinciden: 'Entre aire acondicionado o ventilador tengo claro cuál elegir
  4. Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas
  5. El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?
  6. La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: 'Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort
  7. El peaje de la victoria del Real Zaragoza en Torremolinos: probable lesión de Ander y sustos de Delgado, Iranzo y Diego
  8. Ibai, después del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza (3-4): 'El estar obligado a cambiar a Rubo y Diego nos ha hecho daño

Joan Valent busca el sonido de Goya en una sinfonía inédita con 75.861 notas: "Es una obra de arte para todo el mundo"

Joan Valent busca el sonido de Goya en una sinfonía inédita con 75.861 notas: "Es una obra de arte para todo el mundo"

El corte de un tramo de la A-132 permitirá ensanchar un puente para hacer más segura la circulación

El corte de un tramo de la A-132 permitirá ensanchar un puente para hacer más segura la circulación

Jaume Jardí, el golazo de Lalo para el Real Zaragoza

Jaume Jardí, el golazo de Lalo para el Real Zaragoza

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

Royo (PSOE) exige convocar la comisión bilateral de Zaragoza con el Gobierno de Aragón y actualizar la financiación

Royo (PSOE) exige convocar la comisión bilateral de Zaragoza con el Gobierno de Aragón y actualizar la financiación

Vídeo | Las obras en la avenida Valencia de Zaragoza se retrasan: esta es la nueva fecha de finalización prevista

Una promotora vasca hace oficial la compra de una parcela para levantar más de 200 viviendas en el barrio del AVE, en Zaragoza

Una promotora vasca hace oficial la compra de una parcela para levantar más de 200 viviendas en el barrio del AVE, en Zaragoza

La rebaja fiscal del PP y Vox mermará en 70 millones la recaudación del Gobierno de Aragón cada año

La rebaja fiscal del PP y Vox mermará en 70 millones la recaudación del Gobierno de Aragón cada año
Tracking Pixel Contents