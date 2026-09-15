La Diputación de Zaragoza y Rolde de Estudios Aragoneses presentan el simposio 'La cultura que queremos para el Aragón del futuro'

La Diputación de Zaragoza ha presentado este martes el simposio 'La cultura que queremos para el Aragón del futuro', organizado por Rolde de Estudios Aragoneses, que tendrá lugar el 6 y 7 noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y en el Centro Joaquín Roncal, y que incluye conferencias, ponencias y mesas con la participación de más de sesenta especialistas y agentes culturales de diferentes ámbitos, sectores y territorios.

El acto, que cuenta con el patrocinio del Área de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza y la colaboración de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Caja Inmaculada y la Fundación Caja Rural de Aragón, ha sido presentado en rueda de prensa por el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre; el presidente de REA, Víctor Juan Borroy; y el coordinador del simposio, Nacho López Susín.

“Este Simposio está concebido con el fin de propiciar el intercambio de información y fomentar la discusión y colaboración, ayudando a compartir conocimientos y experiencias”, ha señalado Latorre.

El diputado de Archivos y Bibliotecas ha explicado que “los objetivos son poner en común los distintos aspectos de la cultura en Aragón por parte de especialistas en cada uno de los ámbitos, reunir en un mismo foro a agentes culturales del territorio como lugar de encuentro y reflexión, y publicar las ponencias y conclusiones que puedan servir como guía y hoja de ruta tanto a las instituciones públicas como privadas para diseñar la política cultural aragonesa de las próximas décadas”.

“En los últimos años hemos visto desaparecer iniciativas culturales que creíamos consolidadas. El derecho de acceso a la cultura, constitucionalmente consagrado, es tan teórico como el del acceso a una vivienda digna. Mientras no exista un presupuesto razonable y una planificación, no será posible. Es más, estamos asistiendo a una sustitución de la cultura por el ocio, que aun con límites a veces borrosos, no es exactamente lo mismo. Para que haya creadores tiene que haber planificación, espacios y medios públicos puestos a su disposición. Para otras cosas hay”, ha señalado Víctor Juan.

Para Nacho López Susín, “se observa una importante presencia de creadores y creadoras aragoneses en diversos ámbitos (el cine, la música, la literatura, el arte…) que aconseja tener un espacio de reflexión y puesta en común de lo que debería ser la política cultural de las próximas décadas. Además, es de gran importancia reflexionar sobre la importancia de la cultura en el mundo rural aragonés, las dificultades que afectan a las pequeñas poblaciones rurales, la mayoría de ellas vulnerables sociodemográficamente, y la reflexión acerca del papel de la cultura en nuestras sociedades son cuestiones sujetas a debate, en permanente reformulación conceptual y estratégica”.

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El Simposio podrá ser seguido presencialmente y a distancia, con dos modalidades diferentes de inscripción en este enlace: https://www.roldedeestudiosaragoneses.org/simposio-la-cultura-que-queremos-para-el-aragon-del-futuro